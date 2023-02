Vecinos de Artes le insisten a la Xunta que actúe para minorar problemas que causa el puente sobre el río

Vecinos del lugar de A Ponte, en la parroquia de Artes, se han vuelto a dirigir a la Consellería de Medio Ambiente, concretamente a su jefatura territorial, para solicitarle que se lleven a cabo las actuaciones para que el puente existente en el inicio del paseo del río Sanchanás -también conocido como Arlés- y se ejecute correctamente para que se minoren las consecuencias directas de los desbordamiento constantes y continuos de dicho cauce fluvial durante el invierno y que inundan el vecindario “sen amosar por parte do noso Goberno ningunha importancia aparente ao respecto”.

Como perjudicados por estos desastres naturales y teniendo en cuenta las obligaciones de las administraciones en el mantenimiento del río y de sus infraestructuras con el fin de garantizar la seguridad ciudadana, consideran necesario que se acometa una “correcta xestión nas labores que se deben levar a cabo no río”. Los residentes indican que, si bien el Concello de Ribeira creó un paseo para viandantes, “non tivo en conta a pasarela de acceso sobre o río, non executando ningunha medida ao respecto da mesma, deixando aspedras das que facían uso os labregos a modo de ponte, para non ter que facer o percorrido polo camiño real”.

Añaden que esas piedras no cuentan con estudio o proyecto alguno que garantice la correcta viabilidad del agua, y que ni tan siquiera figuran en el inventario de puentes existentes. Y puntualizan que dicho puente de pasaje constituye una "infraestructura fundamental para á articulación tanto de viandantes como do transcurso do caudal de auga, supoñendo a incorrecta execución da mesma, un punto clave de

desbordamento nos momentos críticos do río".

Y añadieron que, si ben es cierto que los vecinos de ese lugar se reunieron con el alcalde, Manuel Ruiz, y que pese a que este último les mostró "aparente preocupación polas constantes inundacións", se comprometió a hacer los trámites oportunos para que realizasen las labores correspondientes por parte de la Administración central, "a día de hoxe seguimos á espera de que, se acomentan as actuacións tanto de mantemento, como da correcta execución da ponte que pasa sobre o río, que actúa de barreira de contención para a auga nos momentos cruciais de enchenta", subrayan.