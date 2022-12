Vecinos de Artes piden al alcalde la retirada del relleno de piedras próximo al río que fue paralizado

Varios residentes en el lugar de A Ponte, en la parroquia ribeirense de Artes, mantuvieron una reunión con el alcalde, en la que le solicitaron que se proceda a ordenar la retirada del relleno de piedras de gran tamaño que se realizó en torno a los primeros días del pasado mes de septiembre se empezó a realizar en una parcela situada en zona de policía del río Arlés, y contra la que el propio mandatario decretó hace tres meses una orden de paralización y el inicio del expediente de reposición de la legalidad urbanística. Esos residentes precisaron que Manuel Ruiz les indicó que por parte del Concello ya se hizo todo lo posible y que ahora el asunto está en manos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), sin que por ahora se conozca una fecha en la que se intervendrá, pudiendo demorarse semanas, meses o, incluso, años.



Esos vecinos, que advirtieron de un depósito de gran cantidad de áridos en ese entorno y que temen que de extenderse por la parcela se elevará bastante el nivel de la misma sobre la carretera, temen que van a volver a sufrir las graves consecuencias de las inundaciones en sus propiedades si el referido relleno de piedras no se manda retirar y esa orden se hace efectiva antes de que llegue la temporada de fuertes lluvias de la estación invernal. Indicaron que otra petición que le formularon al alcalde fue la de retirar el actual puente de pequeñas dimensiones junto el lavadero y construir uno de mayor tamaño y altura, para facilitar el normal discurrir del agua por el cauce fluvial sin encontrar ese obstáculo que derive en desbordamientos. Añadieron que el regidor les dijo que esa obra precisará de un proyecto y una inversión importante, que ahora no pueden acometer, pero les dijo que lo estudiará para más adelante. Y le pidieron la realización de una limpieza del río Arlés, algo que hicieron en sus márgenes integrantes de las brigadas Medioambiental y de Obras, aunque por ahora no se metieron a limpiar el interior del cauce fluvial, donde se acumulan gran cantidad de residuos, y habrá que aguardar al verano, cuando ese río lleve mucho menos caudal, para acometer esa acción.