Vecinos de Escarabote muestran su decepción al no convencer al alcalde para que su calle recupere el nombre primitivo

Una decena de vecinos del lugar de Escarabote afectados por el cambio de nombre de la “Carretera do Muelle” por “Rúa Padre Joseba Beobide” se reunieron ayer con el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el edil Marcos Fajardo en la sala de juntas del consistorio, para tratar ese asunto. A la salida de dicho encuentro, que se prolongó más de media hora, los residentes se mostraron decepcionados por la postura del regidor local de mantener la nueva denominación y su disconformidad con la protesta vecinal. El portavoz de los vecinos, Eugenio Triñanes, manifestó que el primer edil insiste en que la modificación del nombre de la calle lo aprobó el pleno de la corporación municipal, y que resulta complicado dar marcha atrás en ello.



“O nome primitivo de Carretera do Muelle é o que somos e o que queremos, e imos defendelo nas instancias nas que sexa necesario”, dijo Triñanes Saborido, quien añadió que si lo que quieren es homenajear a ese religioso que “lle poñan o seu nome ao parque ou centro sociocultural de Escarabote”. El portavoz de los afectados dijo que “o que fixeron co cambio do nome da rúa non foi da forma máis idónea”, sobre todo por no informar, ni consultar con los vecinos esa propuesta “que din que é dun grupo de xente, pero comprobamos que a fixeron catro persoas, das que dúas nin tan sequera viven en Escarabote”. Triñanes manifestó que “rectificar é de sabios, pero este Goberno de Boiro parece que se preocupa máis do que poda pensar unha familia vasca que todas as que viven nesta rúa do pobo”.



Una representación de afectados por el cambio de nombre de dicha calle de Escarabote anunció que asistirá a la celebración del pleno ordinario de esta tarde en el salón noble del consistorio boirense, para el que el BNG registró una moción en la que instará al Ejecutivo de Boiro a devolver a la actual calle, “Padre Joseba Beobide”, su nombre original, “Carretera do Muelle”. Además, indica que el alcalde llevó la propuesta a pleno al final del anterior mandato “a pesar de que sabía de antemán que a citada distinción non ía ter o apoio unánime da corporación municipal” y de que ese respaldo tampoco era mayoritario entre los vecinos de Escarabote y menos de la referida calle.

Desde las filas nacionalistas boirenses advierten de los perjuicios innecesarios que se les están causando a los residentes, muchos de los cuales son personas mayores a las que les resulta dificultoso realizar ciertos trámites derivados de ese cambio, que también perjudica la personal de correos y empresas de reparto, y a las comunicaciones por correo ordinario de organismos públicos. Según indica el BNG, el problema tiene “unha solución tan doada como é que se restaure a denominación da rúa popularmente coñecida como Carretera do Muelle”.