Vecinos de Ribeira le piden al conselleiro de Sanidade que los reciba el día 19, cuando se concentrarán ante el Sergas

Alrededor de 150 vecinos de Ribeira y de algunas de sus parroquias, principalmente de Aguiño, se concentraron un jueves más delante del centro de salud de la capital barbanzana para reclamar la cobertura de todas las plazas de médicos de familia, pues acumula más de un año sin que estén cubiertas todas las plazas. Para solicitarle soluciones, le enviaron una carta a través de la ventanilla única para exponerle la situación en la que se encuentra dicho ambulatorio y que provoca que durante meses, y en ocasciones más de un año, "miles de persoas do noso pobo sexan atendidas cada vez por un profesional diferente". En este sendido, le indican que los estudios relacionan el aumento de la esperanza y de la calidad de vida de las personas cuando son atendidas durante año por el mismo médico de cabecera.

Igualmente, le informan a Antonio Gómez Caamaño pese a que desde esta semana sólo uno de los cupos del centro de salud ribeirenmse no tiene asignado médico de familia, "sabemos que esta situación é temporal temporal". Para sostener esta postura le indican al conselleiro que el último cupo cubierto fue adjudicado a un médico con plaza en otro ambulatorio y que sólo permanecerá en Ribeira entre junio y agosto, periodo en el que además disfrutará de sus vacaciones. También le advierten que tres cupos están ocupados por residentes de familia de último año, que en julio rematarán su formación y se desconoce si continuarán en el centro de salud ribeirense. Y le recuerdan que en los próximos meses, al menos, se va a jubilar otro profesional.

"Esta situación fai que sigamos preocupados tanto polo que acontece nestes momentos coma polo futuro que nos espera no noso centro de saúde", indican en su escrito. Por ello, le solicitan una reunión con él en la que puedan escuchar de primera mano cuales son los planes para solucionar la situación crónica de falta de médicos de cabecera en el ambulatorio de Ribeira. Y le dicen que el próximo 19 de junio una representación de los vecinos de Ribeira se va a concentrar delante del edificio del Sergas en Santiago de Compostela -para ello se estuvo anotando a la gente interesada en acudir y saber cuántos autobuses es necesario fletar-, por lo que le agradecerían que les reciba durante la misma.

Durante la concentración de ayer ante el centro de salud de Ribeira se dio lectura a un manifiesto sobre las listas de espera, cuya situación motiva que el próximo jueves haya concentraciones por toda Galicia convocadas por SOS Sanidade Pública. Se indicó que las listas de espera "poñen en risco a nosa saúde" y se reprochó que sean "a desculpa para desviar cartos á Sanidade Privada". También se indicó que el conselleiro de Sanidade "sabe que as listas de agarda que se publican non son as reais e todos sabemos os procedementos que utilizan para ocultar un número moi importante de persoas que están agardando por unha consulta, unha proba ou unha intervención cirúrxica".

Esiximos deixar de discutir dos números e coñecer os datos reais das persoas que están en calquera lista de agardaou á espera de citacións", precisan desde la plataforma que convoca la movilización, que insiste en su postura de querer habar de soluciones para este problema real y de las soluciones desde la Sanidad Pública". Entre las soluciones que se proponen, además de un plan especial de gestión de las listas de espera y más transparencia en las mismas, se propone "acabar coa marxinación da Atenión Primaria, aumentando o seu orzamento ata chegar ao 25%, garantindo a accesibilidade en todo o noso territorio. E aplicar unha política de xestuión das persoas que traballamos na Sanidade Pública xusta e incentivadora, potenciado a dedicación excljusiva á Sanidade Pública".