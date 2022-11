Un videofórum proclama en A Pobra que ninguna mujer debe tolerar nunca las violencias de género

El Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer en A Pobra centró sus actividades en un videofórum en el Teatro Elma, que se vio invadido por la emoción en el minuto de silencio que se guardó en recuerdo de las víctimas de esa lacra para, a continuación leerse un manifiesto en el que se proclamó que “non cabe ningún tipo de negación desta cruel realidade e que no punto de mira de todos só deben estar a liberdade, seguridade e integridade para todas as persoas”. Lo leyó la edila de Igualdade, Charo Varela, que se dirigió a las que padecen violencia machista para recordarles “que non teñen porque toleralo baixo ningunha forma e que estamos ao seu carón para axudalas a saír. Animamos ásvítimas e a calquera que teñacoñecementodalgún caso a dar o paso para pór fin á inxustiza”.





Se proyectaron tres cortometrajes que invitaron a la reflexión sobre el maltrato, roles y estereotipos de géneros y rechazo a las masculinidades tóxicas, como “El orden de las cosas”, “Libre directo” y “La jornada de tu vida”, respectivamente. En el debate posterior a cada proyección se analizaron con el público los diferentes tipos de violencia ejercida contra las mujeres: física, psicológica, económica y otras. Y se recordó que “sempre hai saída”, tal y como se recoge en “25N: As mulleres falan”, que puso el broche final a la jornada. Se trata de un vídeo impulsado por el Concello en 2020 en el que 20 vecinas con distintos perfiles responden a preguntas sobre el 25 de diciembre, su significado e importancia: “¿Pensas que é necesario un 25N?”, “¿Vives outes vivido algunha vez natúa vida ou de xeito habitual no teu día a día un comportamento machista ou algún micromachismo?”, “¿Cal pensas que é a causa da violencia cara ás mulleres por parte dos homes?” o “¿Que lle dirías a unhamuller que está a pasar por violencia machista?”.