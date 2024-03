Villares aborda con Cooperativa Ría de Arosa la recuperación de sus criaderos para tener semilla con que regenerar bancos marisqueros

El conselleiro do Mar en funciones visitó ayer las instalaciones de la Cooperativa Ría de, que preside Juan José Ramallo y que es un colectivo integrado por más de 400 socios que gestiona los bancos marisqueros de las playas de Abanqueiro, y ante los que defendió los trabajos para aumentar su productividad. Además, abordó con sus responsables la posibilidad de recuperar los criaderos de almeja que posee esta sociedad para contar con semilla para su uso en los arenales como para ponerla a disposición del resto de productores de la ría arousana. De hecho, Alfonso Villares manifestó que contar con más semilla de almeja será fundamental para recuperar los bancos y su productividad, "como tamén o é o traballo que realiza esta cooperativa durante a primeira metade do ano, con labores como a de descompactar o substrato, cavando e osixenando os areais, e a de reducir tamén a carga orgánica para contribuír a que se fixen con maior éxito as larvas da primavera e o desenvolvemento dos moluscos", precisó.

El titular del departamento autonómico de Mar señaló que después de los episodios de mortandad de los bivalvos provocados por las fuertes lluvias y temporales del pasado otoño, que redujeron la salinidad de las aguas, "agora estes traballos son máis importantes ca nunca, acompañados de mostraxes e dunha axeitada programación da extracción, rareos, traslados, limpezas e a retirada de depredadores". De hecho, Villares detalló que las últimas ayudas que le concedió a finales de 2023 por más de 77.000 euros, tienen el objetivo de financiar las labores de los biólogos y vigilancia de los bancos.

El conselleiro destacó la posición privilegiada de Ría de Arosa para acceder a las mejores lonjas de marisco de O Barbanza, y aunque una parte de sus mariscos las comercializa directamente desde sus instalaciones de Abanqueiro o la plaza de abastos de Santiago de Compostela, su actividad principal está en el canal de restauración y destaca como proveedor gourmet del sector conservero gallego. Alfonso Villares subrayó de esta entidad fundada en 1973 por Francisco Torrado y el párroco Baldomar García no sólo no mantiene el timón en la buena dirección, sino que pretende aumentar la velocidad de crucero para que el colectivo siga ampliando actividades. En ese sentido, se refirió a la incorporación de una depuradora y de una cetárea que permitieron en el pasado que aumentase el valor de los productos que comercializa y que aportase de forma directa marisco de la mayor calidad a su clientes.

Todo este trabajo que realiza la Cooperativa Ría de Arosa en favor de la calidad tiene su reflejo en el hecho de que en el año 2013 certificó su modelo de gestión a través de Marine Stewardship Council, organización mundial independente sin ánimo de lucro que establece un estándar para la pesca sostenible. Además, en 2017 amparó su producción, lonja, depuradora y cetaria en la marca Pescaderías, sello de identidad para la promoción y defensa de los pescados y mariscos procedentes de la flota artesanal gallega. Y desde el año 2009 esta sociedad recibió más de 2,5 millones de euros en distintas ayudas de la Consellería do Mar, focalizadas en el acondicionamento y regeneración de los bancos marisqueros y medidas de apoyo técnico para su gestión, el control de acceso a los recursos, las instalaciones y equipamientos para el cultivo de la almeja y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos.