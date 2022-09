Vinculan la presunta falsificación del acta en Olveira con el permiso de las talas para recuperar la duna

La denuncia del sector crítico de los comuneros de la parroquia ribeirense de Olveira sobre una presunta falsedad en documento público, concretamente de un acta de la asamblea ordinaria celebrada el pasado 9 de abril en la que se recoge un acuerdo unánime para mantener a su directiva, que según sostiene no fue un asunto que figurase en el orden del día ni se trató en esa reunión, ha generado reacciones. Tal es así que, los denunciantes apuntan a la posible vinculación de dicha acta con la autorización formal que se le otorgó a la Consellería de Medio Ambiente para que pudiera realizar la tala de árboles que permitan la recuperación de la duna, que cuenta con financiación de fondos europeos, en los que son muy exigentes con el cumplimiento de la normativa.





Los comuneros críticos, que mantuvieron el pasado viernes una reunión en los soportales del cementerio al no poder hacerlo en la casa de cultura al indicárseles que estaba en obras, indicaron que ya expiró el último mandato de la junta directiva que preside Elvira Pereira, que es concejala del PP en la corporación municipal de Ribeira, por lo que tenía que haberse nombrado una gestora mientras no se convocasen elecciones. En este sentido, afirman que la entidad que les agrupa no tiene representación legal y añaden que, en consecuencia, no se sienten representados por ella.





En este sentido, indicaron que para poder firmar la autorización A Medio Ambiente para que llevase a cabo la referida tala de árboles en terrenos de la comunidad de montes vecinales en mano común de Olveira debía hacerse con los gestores autorizados, y que con ese acta presuntamente falsificada lo que se pretendía era justificar que la anterior directiva había sido renovada, “algo que non se produciu”, puntualizó el sector crítico de los comuneros.