La Xerencia da Área Sanitaria Santiago-O Barbanza se compromete a que Rianxo cuente con PAC de tarde en 2025

La Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza se comprometió ante los representantes sindicales de los trabajadores de ampliar el próximo año el horario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Rianxo y dotarlo con el personal médico y de Enfermería que necesita. Así lo hicieron público ayer representantes de los sanitarios del dicho ambulatorio después de la reunión mantenida hace unas semanas con el gerente Ángel Facio. Hoy volverá a celebrarse una nueva concentración, pero será para informar que a partir de ahora quedan desconvocadas esas movilizaciones para darle un margen de confianza con la finalidad de que organicen y se lleven a cabo los cambios necesarios.



“Nos dixeron que, aínda que non querían falar de prazos concretos, trátase dunha cuestión prioritaria á que esperan darlle unha solución en breve, e cremos que non se vaia a demorar moito tempo. De tódolos xeitos, estaremos pendentes uns tres meses a ver que pasa e, se non cumpren co que nos dixeron, retomaremos as protestas”, manifestó Sandra Vicente Rial, portavoz de los trabajadores del centro de salud rianxeiro. Aprovecharán el acto de hoy para darle difusión a ese compromiso, pero especialmente para expresar su agradecimiento “a todas as persoas que cada venres nos apoiaron na entrada do centro de saúde e á Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza por acompañarnos dende o primeiro día. E, dun xeito especial, grazas a todo o pobo de Rianxo que se volcou o día 3 de novembro na manifestación”.



Sandra Vicente indicó que, además de ese anuncio, la situación en el centro de salud de Rianxo “mellorou dende que se empezaron as concentracións fai xa 6 meses”. En este sentido, refirió que se realizaron contrataciones de dos médicas para sustituir las bajas y a un médico para cubrir una de las dos vacantes, “ademais dun facultativo médico para PAC con horario completo dende as tres da tarde, e a cobertura diaria das urxencias dende esa hora, que era unha das reclamacións máis importantes, ainda que de momento non están cubrindo a parte de Enfermería”.



Sin acortar esperas

De igual modo, Sandra Vicente señaló que “a día de hoxe, toda persoa de Rianxo que necesite unha consulta ten un médico asignado para facelo”, y agregó que “se ben aínda non se puideron acortar as esperas a cifras ideais, con estas medidas melloraron moito, sendo actualmente a media para consulta médica duns oito ou dez días. E esperamos que, de seguir estes médicos traballando, se poidan incluso baixar esas demoras”.

Donde volverá a celebrarse este mediodía una nueva concentración es delante del consultorio periférico de Aguiño, para reclamar la cobertura 100% de las dos plazas de médicos asignadas a dicho centro de trabajo y que, por el momento sólo está cubierta por una facultativa cedida temporalmente por el centro de salud de Ribeira.



Igualmente, la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza convocó para este próximo lunes, día 16 de diciembre, una concentración en la entrada principal del hospital comarcal, ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, para demandar la reducción del tiempo de espera para ser consultado por un especialista tanto por primera vez como para las sucesivas, pero de una manera especial para después de la realización de las pruebas diagnósticas.

Una de las concentraciones tuvo lugar ayer en el centro de salud ribeirense | Chechu Río Los sindicatos denuncian el incumplimiento del acuerdo sobre la jornada laboral de 35 horas semanales Los sindicatos de la mesa sectorial de Sanidade, como son la CIG, CC.OO., CSIF, UGT, celebraron en la mañana de ayer concentraciones delante de los centros de salud de toda Galicia, y la comarca barbanzana no fue una excepción, pues hubo varias, como ocurrió ante los ambulatorios de Rianxo, Ribeira y Boiro. La razón que argumentaron para dicha movilización no fue otra que “o incumprimento do acordo do 20 de abril do ano pasado no punto da xornada laboral, que no 2025 tería que ser de 35 horas”, manifestó Marián Rodríguez Blanco, delegada de CIG Saúde en O Barbanza. Y añadió que en el inicio del próximo año “seguirá sendo obrigatorio para os médicos traballar sábados pola mañá, que antes se realizaban para completar a xornada de 37 horas e media semanais”, puntualizó.