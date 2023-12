La XIV Mostra de Teatro Afeccionado de Aguiño recaudó para Agaprem la cifra récord de 700 euros

La asociación Francisco Lorenzo Mariño, que preside Elvira Pisos, hizo entrega en el salón de actos del aula de música aguiñense a Sofia Pego y Rocío Bua, delegada en Ribeira y secretaria y fundadora de la Asociación Galega de Familias de Nenos Prematuros, (Agaprem) del cheque simbólico por valor de 700 euros recaudados gracias a los donativos recibidos durante la celebración de la XIV Mostra de Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño 2023, que ha supuesto un récord ya que la cantidad más alta hasta esta edición había sido de 500 euros en 2022 y que fueron a manos de Art for Dent. La compañía Charamela, de Melide, fue la encargada de abrir esta muestra con la obra "Vaia lío!", seguida de la agrupación teatral Pedroso de Narón que puso en escena "O boleto premiado", el grupo de teatro Airiños de Asados, en Rianxo representó su último montaje, "As vellas non deben de namorarse" y remató Bradomín Teatro, con "Misteriosa investigación dun caso de reputación".

Además, desde la entidad promotora de este evento cultural, hicieron balance del mismo, precisando que todos los días de dicho ciclo teatral hubo "cheos absolutos, con preto de 250 persoas, e un total dun milleiro no conxunto da mostra". Por ello, desde la asociación Francisco Lorenzo Mariño expresaron su satisfacción por esta acogida, a la vez que, por otro lado, informó que ya tiene llena con niños de 5 a 10 años la carroza de Reyes con la que va a participar en la Cabalgata de Ribeira y en la que irán vestidos de árboles de Navidad. Además, desde dicha asociación aguiñense señalan que, tras participar el pasado fin de semana con su grupo de canto y panderete As 7 Linguas en el Festival de Nadal del colectivo Bailadela, ya comenzaron a trabajar en las actividades del 2024, en primeiro lugar, con la organización de la XIX Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño, que está previsto que tenga lugar el último fin de semana de enero.

La compañía Charamela, de Melide, fue la encargada de abrir la muestra teatral aguiñense con la obra "Vaia lío!" I Chechu Río

Las cuatro funciones del ciclo teatral organizado por la asociación Francisco Lotenzo Mariño registraron un total de 1.000 espectadores