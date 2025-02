La Xunta de Galicia confirma la ayuda de 60.000 euros otorgada al Club de Remo Puebla

El Consello da Xunta autorizó en su reunión del pasado 10 de febrero la concesión directa de una ayuda de carácter extraordinario por importe de de 60.000 euros al Club de Remo Puebla, que en la noche del pasado 5 de enero se vio afectada por un voraz incendio que desde el Gobierno gallego se calificó como "imprevisible" y "de grande intensidade", que afectó a la totalidad del inmueble que albergaba su sede, destruyendo tanto su estructura como el equipamiento que había en su interior. Transcurridos 15 días desde entonces, desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes indican que el Diario Oficial de Galicia hizo pública hoy esa concesión a dicha entidad deportiva fundada en 1979 y que actualmente cuenta con unas 150 licencias federativas -el 61% son de categorías base-, y que se ha convertido en uno de los clubes de remo más importantes de Galicia, "nomeadamente, no banco fixo, e que na tempada 2021 competiu con tres embarcacións en todas as categorías da Liga Galega de Traiñeiras: A, B e feminina.



Desde el Gobierno gallego indican que dicha ayuda para la adquisición de material deportivo está destinada "a garantir a viabilidade do Club Remo Puebla" y que fue comprometida tras el referido incendio "que estragou a totalidade das súas embarcacións e elementos auxiliares". Según se informó en su día y ahora recuerdan desde la Xunta de Galicia, las pérdidas en equipamiento y bienes ascienden a medio millón de euros, y que la citada aportación económica directa permitirá al club adquirir una dotación de material "para seguir co fomento da práctica do deporte do remo, así como a súa participación nas diferentes competicións".



Además, la Consellería de Presidencia Xustiza e Deportes recordó que, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, aportó al Club de Remo Puebla cerca de 1.500 euros en la temporada 2024 por distintas líneas de ayudas, y que suma un total de 59.000 euros desde el año 2009. Igualmente, hace referencia a que la Xunta impulsó el año pasado 400 actuaciones en instalaciones deportivas tanto de titularidad autonómica como municipal, con un presupuesto total de 22 millones de euros tanto con ayudas de la Secretaría Xeral para o Deporte como con líneas específicas de apoyo a las administraciones locales.