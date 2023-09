La Xunta destaca el papel de Congalsa para que la industria gallega del mar un referente internacional

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitó este mediodía las instalaciones de Congalsa en el polígono industrial de A Tomada, en A Pobra, y pudo conocer su proyecto Congals4.0, que está siendo impulsado para avanzar en la consecución de la fábrica inteligente. En este sentido, el titular de dicho departamento del Gobierno autonómico destacó que esta compañía "é un gran exemplo da aposta constante da industria de transformación de produtos do mar de Galicia pola innovación e por gañar en competitividade, o que a converte nun referente europeo e mundial e produce un efecto tractor nas empresas da súa contorna".

En esta línea, el representante de la Xunta de Galicia aseguró que el sector va a seguir contando con el apoyo del Ejecutivo gallego para poder crecer a través de líneas de ayudas como las destinadas desde 2016 a las pequeñas y medianas empresas de transformación de productos del mar, y que superaron los 100 millones de euros, permitiendo desarrollar cerca de 400 proyectos de mejora de las instalaciones de las empresas y supusieron una inversión global de más de 200 millones de euros.

Villares incidió en que la Administración debe estar del lado del sector en el día a día, pero también en situaciones extraordinarias de dificultades como la alerta sanitaria derivada por la Covid-19 o la guerra en Ucrania. En esta línea, recordó que, al igual que en el caso del coronavirus, la Xunta convocó recientemente ayudas destinadas a los sectores de la transformación y de la comercialización de los productos del mar para compensar los mayores costes de producción de las empresas a causa del conflicto bélico.

Esos apoyos, con un presupuesto de 7,5 millones de euros, para los que el plazo de solicitud sigue abierto, pretenden compensar el gasto adicional en que incurrieron entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2022 por el encarecimiento de la energía, de los envases y embalajes y de productos necesarios para la fabricación como la harina, el pan rayado o los aceites.

Generación de empleo

El conselleiro de Mar destacó la importancia de apoyar a un sector que genera riqueza empleo donde está asentado y que está comprometido con Galicia y con su desarrollo. En este sentido, incidió en que el proyecto Congals4.0 coloca a esta empresa pobrense en una situación de privilegio, "facéndoa máis flexible, competitiva e eficiente, cuestións clave para medrar nun mercado cada vez máis global". Villares, que estuvo acompañado por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, y por el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, animó a los responsables de la empresa a seguir con esta línea de trabajo.

De hecho, coincidió con el director xeral de Congalsa, Luis Miguel Simarro, en que se trata de una compañía que "aposta constantemente pola innovación e a mellora continua, tanto nos procedementos e procesos do traballo como á hora de lanzar ao mercado novos produtos e diversificar as liñas de negocio". El titular de Mar subrayó el compromiso trasladado por Congalsa de darle valor y comercializar el producto local y de proximidad en las plantas del grupo, lo que irá en beneficio del entorno de fábricas como la que pobrense "que é un motor económico da Pobra do Caramiñal, da comarca do Barbanza e do conxunto de Galicia.

Proyecto de empresa

Congalsa, firma de transformación de productos del mar que cuenta con cinco plantas en O Barbanza para la elaboración de productos rebozados, empanados, masas congeladas y productos naturales, entre otras elaboraciones, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el sector y con una importante cartera de clientes nacionales e internacionales. El presupuesto de su proyecto Congals4.0, puesto en marcha con el apoyo tecnológico de Gradiant, es de cerca de cinco millones de euros y cuenta con una ayuda pública de más de dos millones de euros para impulsar la transformación industrial de la fábrica. Las mejoras introducidas permiten optimizar el proceso productivo, la entrega a clientes, reducir costes y adaptarse más rápidamente al mercado mejorando su eficiencia.