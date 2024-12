La Xunta de Galicia materializa la recuperación de las concesiones de las autovías de O Barbanza y O Salnés

El Consello de la Xunta de Galicia dio esta mañana luz verde a la resolución de los contratos de concesión de las autovías de O Barbanza, de O Salnés, Ourense-Celanova y Santiago-Brión, operación valorada en 299 millones de euros y con la que el Gobierno gallego materializa la eliminación de "as peaxes en sombra" que se venían pagando anualmente en estas infraestructuras. Desde el Ejecutivo gallego indican que esta operación supondrá que dejará de pagar, por el canon comprometido hasta el final de las concesiones un importe de 641,1 millones de euros, "o que supón un aforro para a Xunta de 342,1 millóns de euros nos orzamentos dos vindeiros anos".

Desde la Xunta de Galicia indicaron que en los últimos años estuvo amortizando la deuda de actuaciones ejecutadas en su día con cargo á créditos bancarios a través de la Sociedade Pública de Investimentos, "e así fóronse liberando recursos para garantir a conservación das estradas de titularidade autonómica, e permitiron a execución de obra pola vía orzamentaria, nun proceso que culmina co rescate das autovías de peaxe en sombra". Desde el Gobierno gallego añaden que "a solvencia financeira da Administración autonómica así o permitiu". El importe del rescate de la Autovía do Barbanza alcanza los 74 millones de euros, mientras que el de la Autovía do Salnés es de 45 millones, otros 95 millones se corresponden a la autovía Santiago-Brión y 85 millones a la de Celanova.

"O rescate, como xa se ten anunciado, permitirá destinar o aforro a outros investimentos como a vivenda ou novas vías de alta capacidade a executar pola vía orzamentaria", precisaron desde el Ejecutivo autonómico, que subraya que esta operación permitirá que las cuatro autovía pasen a ser de propiedad pública, gestionadas directamente por la Xunta de Galicia, "cunha Administración responsable e comprometida coa calidade do servizo". Y detalló que la conservación se realizará a través de los contratos de conservación ordinaria y vialidad invernal de la Rede Autonómica de Estradas, que ya incluyen autovías como la AG-64 (Ferrol-Vilalba), la de O Morrazo o la de Santiago-A Ramallosa, entre otras.



"O rescate prodúcese con efectos do 31 de decembro, e o 1 de xaneiro a infraestrutura pasa a ser asumida pola Xunta de Galicia. Non obstante, establécese un período transitorio en que as sociedades concesionarias seguirán realizando as labores de conservación, ata que estas sexan asumidas polos medios da conservación ordinaria das estradas autonómicasllego", señalaron desde el Gobierno gallego. La previsión de la Xunta pasa por licitar los nuevos contratos de conservación ordinaria en el primer trimestre de 2025 y formalizar os contratos alrededor de octubre o noviembre de ese mismo año. "Deste modo, garántese unha axeitada conservación e xestión das infraestruturas en todo momento, e permite ordenar o proceso de subrogación do persoal", concluyó.