37,5 horas semanales: ¿Una realidad inminente o una promesa pendiente?

El pasado viernes 16 de mayo se publicaba en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el proyecto de ley de reducción de jornada laboral iniciando de este modo el trámite parlamentario.

Este proyecto se ha aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo.

La norma publicada establece una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales, actualmente la norma por la que nos regimos está vigente desde 1983 y es de 40 horas semanales.

Además de la reducción de jornada la norma recoge la adaptación de los convenios colectivos que deberán estar adaptados antes del 31 de diciembre de 2025 a la nueva jornada legal.

Junto con la reducción de jornada se regula el registro de jornada que pasa a ser obligatorio realizarlo a través de un sistema interoperable y accesible con la Inspección de Trabajo, el nuevo registro de jornada entrará en vigor a partir de los 6 meses tras la entrada en vigor de la ley.

Toda empresa que incumpla esta nueva jornada legal y el registro de jornada se considerará infracción muy grave y lleva aparejado una sanción de 10.000€, que desde la actualización del sistema sancionador esta cuantía es por cada trabajador afectado.

La norma refuerza la normativa de la desconexión digital donde se incluye la prohibición de que los trabajadores puedan ser contactado fuera del horario laboral, haciendo especial hincapié en los trabajadores en modalidad de teletrabajo.

Desde la aprobación del proyecto se inicia el trámite en el Congreso, donde debe contar con los apoyos necesarios para su aprobación y entrada en vigor antes del verano. Desde la publicación se abre el plazo de 8 días para registrar enmiendas, este plazo se amplía semanalmente con el fin de llegar a un acuerdo positivo.

La aprobación de la norma depende casi en su totalidad del apoyo de Junts, que hasta el momento sólo ha manifestado su intención de tramitar una enmienda a la totalidad, anulando el proceso, de momento no ha llevado a cabo la amenaza dado que si lo hace efectivo tumbaría la norma y corre el riesgo de que se quede en el cajón como la ley de familias que lleva más de un año paralizada y por lo tanto España pagando la sanción correspondiente por no aplicar en plazo.

Actualmente Yolanda Diaz se encuentra en negociaciones con el Partido Popular para el apoyo en las votaciones y poder sacar la norma adelante, esta negociación se basa en que el 80% de la población, por ende, el electorado, está de acuerdo en la mejora de jornada laboral y apelan a que se atienda a los intereses de la ciudadanía, independientemente de a quien voten.

Por lo tanto, nos encontramos en el mismo punto de antes de la publicación de la norma, hasta que no tenga el apoyo suficiente en el Congreso y se haga realidad la publicación de la norma en el BOE, nos queda esperar que esto suceda antes del verano y se inicie la cuenta atrás de 6 meses para la adaptación de convenios y empresas.

Y ante la pregunta, ¿ya es efectiva la reducción? la respuesta es no, todo apunta a que se encuentra en la recta final de la aprobación, pero va a depender del apoyo parlamentario.

*Asesora Laboral en

INTER Asesoría