Acuerdo en Atunlo: La plantilla acepta las condiciones del ERE para O Grove

Las negociaciones sobre el expediente de regulación de empleo en la fábrica de Atunlo en O Grove parecen haber llegado a su fin. La plantilla aceptó ayer en asamblea las condiciones presentadas por la empresa, por lo que el sindicato CCOO, con mayoría en el comité de empresa, selló el acuerdo con la dirección en vista de que el tiempo apremia y no se avistaban más avances.



Más de un centenar de trabajadores afectados estaban convocados ayer a la asamblea con los representantes sindicales para analizar los últimos avances en la larga reunión de este lunes y valorar la propuesta de la empresa en relación a sus despidos e indemnizaciones.



De este modo, según ha transcendido, la oferta final de la firma contemplaría las indemnizaciones en el mínimo legal de 20 días por año, aunque no se estaría mejorando la revisión de algunas antigüedades, se limitarían los contratos de ETT encadenados y tampoco reconocerían desde el primer contrato laboral.



Asimismo, la propuesta de recolocar a una veintena de trabajadores de O Grove como fijas discontinuas en la factoría de Cambados tampoco habría sido aceptada, y se habrían puesto sobre la mesa ocho vacantes que mantendrían los contratos indefinidos y la antigüedad generada en la fábrica grovense.

CCOO confía y la CIG alega

Desde CCOO, señalaron al finalizar la reunión del lunes que “confiamos na empresa cando di que vai cumplir cos pagos”, sin embargo, el acuerdo de ayer no fue refrendado por la representación sindical de la CIG, pues, aunque respetan la decisión de la mayoría de la plantilla, consideran que las medidas propuestas son “insuficientes”, por la “falta de información e pola falta de garantías de cobro das indemnizacións do persoal traballador”.



Por ello, han presentado un documento con alegaciones y consideraciones finales sobre el proceso. En este sentido, consideran que esta reestructuración laboral resulta “desproporcionada” y que “a dirección da empresa actuou de mala fe no inicio deste ERE en Atunlo O Grove”, pues creen que “a dirección da empresa era coñecedora da insolvencia inminente, non se cubrían os gastos correntes e constan elevadas amotizacións de gastos que a vistas das obras do último ano se deberon de empregar para a nave da liña de aceite”.



Esto, sumado al “descoñecemento” de la situación preconcursal de la matriz Atunes y Lomos causa “inseguridade xurídica” a la plantilla afectada por lo que desde la CIG reiteran que “non podemos validar este ERE”.



Además, desde la central sindical lanzan un dardo a CCOO por respaldar el ERE, “un sindicato que neste centro de traballo en Atunlo O Grove, nunca refrendou nin apoiou as loitas que dende a CIG demos en solitario nos últimos anos en favor do conxunto do persoal traballador. Un sindicato como comisións que boicoteou a acción sindical por activa e por pasiva”, concluye la CIG en sus alegaciones.