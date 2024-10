Adrià Salas cantante de La Pegatina | “Galicia sabe mucho de música, hay que respetar a su público”

La Pegatina le dirá este sábado hasta luego a los escenarios desde O Grove. El grupo hace un parón, pero antes, quieren ponerle “la guinda al pastel” de su gira despidiéndose del público gallego en la Festa do Marisco.

Este es el último concierto en Galicia de vuestra gira “Hasta luego, Mari Carmen”, tiene que ser una cita especial...

Sí, es especial, porque además Galicia es el primer sitio al que salimos como grupo desde Cataluña para dar un concierto. Le tenemos mucho amor al público gallego. No tocaremos en directo en un año y medio o dos, por eso tenemos que hacer una buena despedida de la gente de Galicia porque nos ha cuidado mucho desde que empezamos.

Vuestros conciertos ya tienen fama de ser una fiesta, este no será menos…

Sí, nosotros lo que queremos es hacer disfrutar a la gente, que baile, que goce… Viéndonos a nosotros hacerlo en el escenario el público también lo hace, y al revés. Esto es lo que intentamos en cada uno de los conciertos.

¿Cómo es el público gallego?

Lo vemos muy cariñoso, pero también sentimos que es una mezcla, porque es muy punky y muy divertido. Hay de todo como en todos los lados, pero en Galicia el público es muy amante de la música, mucho más que en otros sitios. Es una tierra con mucho folk, muchos festivales, conciertos... es un público que sabe de música y al que hay que tenerle respeto, incluso más que a otros.

Es la primera vez que tocáis en O Grove, qué mejor ocasión que en la Festa do Marisco

Si, conocíamos O Grove pero nunca habíamos tocado aquí. Sabemos que es un pueblo emblemático y nos hacía ilusión subirnos a este escenario y más en una cita tan importante como esta fiesta en la que juntan la música y el marisco, que son de nuestras cosas favoritas.

Para la gente que no os conozca, ¿qué les diríais que les espera en el concierto?

Les digo que no hace falta ni que se escuchen nada antes de venir. Al final nuestro show aunque no te sepas ninguna canción te va a gustar, te va a hacer bailar y te lo vas a pasar bien. Nuestros conciertos es una experiencia diferente a la que puedan dar otros grupos.

Decías que Galicia es una tierra de música, ¿del panorama actual, qué grupos os gustan?

Hace pocos días acabamos de hacer una colaboración con Fillas de Cassandra, que hicieron una versión del tema: Mari Carmen. Lo que nos gusta son los grupos que mezclan la electrónica con la música tradicional como Baiuca o Tanxugueiras.