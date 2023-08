La Festa do Albariño redujo el botellón y creció en consumo de vino y asistencia, tras recibir a 200.238 visitantes

El Concello de Cambados está satisfecho con el resultado de la LXXI Festa do Albariño, en primer lugar por la asistencia. Recibió a 200.238 visitantes en los seis días, aumentando más las noches grandes –viernes y sábado– con respecto al año pasado, cuando fue una edición especial tras dos años sin evento por la pandemia y por su 70 aniversario. Pero sobre todo porque constatan una reducción del botellón y un incremento del consumo en las casetas. “Este era un dos nosos obxectivos, que a xente disfrutara na feira do viño e nos locais e non recurrira ao botellón”, explicó el alcalde, Samuel Lago, quien señaló que gracias a todo el dispositivo de seguridad y la “concienciación da xente”, ha sido una edición “máis pacífica, máis social e menos conflitiva que en anos anteriores”.



A pesar de la masiva afluencia, “non se produxeron incidencias graves” y, aportando datos más concretos, el concejal de Festexos, Tino Cordal, señaló que el hospital del campaña instalado por el Concello para el fin de semana atendió a 50 personas, mayormente por cortes e intoxicaciones etílicas, y que se recogieron a 15 en diferentes puntos de la fiesta por necesitar ayuda sanitaria y hubo cinco traslados al Hospital do Salnés.

Asimismo están contentos con cómo funcionaron las medidas de diversificación de espacios. “Imos ben, é o camiño a seguir. Evidentemente sempre haberá cousas que mellorar e traballaremos niso”, añadió Cordal. Ambos mandatarios destacaron también que los conciertos tuvieron gran afluencia, sobre todo el de Justin Quiles, y sobre algunas voces quejándose de una escasa oferta musical para los más mayores, el edil expuso: “Cada un sabe como sinte a idade, eu vin xente de 50 vendo a Justin Quiles. Nós pensamos en ofrecer diferentes estilos máis que en públicos por idade, aínda que está claro que nunca chove a gusto de todos”.



Sobre la “sensible reducción del botellón” indicaron que, aunque todavía no disponen de las cantidades recogidas de basura, la empresa les trasladó que la presencia de desperdicios en el paseo de las Palmeras, el lugar tradicional de concentración de este tipo de asistente, fue “significativamente inferior”.

Datos de respaldo

Y respecto al consumo en A Calzada, aunque el Consello Regulador de la DO Rías Baixas, organizador de este espacio, todavía no le ha pasado datos de ventas, se recogió más vidrio: seis iglús más que el año pasado (16) y se vendieron 7.000 catavinos más (se alcanzaron los 41.000). Además, en el Túnel del Vino se doblaron las entradas: llegando a las mil. A este respecto, el regidor aseguró que, a pesar de cobrar entrada, el Concello no tendrá que pagarle nada a Portos por el uso de Peña porque “o Consello certificou que era unha actividade sen ánimo de lucro, de promoción”.



Respecto a las cifras de asistencia, al igual que el año pasado, se conocen gracias al contrato de la Mancomunidade do Salnés con Orange para comprar el big data de los dispositivos móviles presentes en esos días en la villa, restando vecinos y habituales (como pueden ser trabajadores que van a diario a Cambados). El año pasado se contabilizaron 358.000 personas en los 10 días que duró la celebración y este año, en sus seis, fueron algo más de 200.000.



El gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, desgranó estos datos “excelentes”. A pesar de no ser una edición especial, el fin de semana tuvo mayor afluencia, de 20.000 visitantes más: el sábado recibió a un total de 53.467, que también se corresponderían con la noche del viernes, pues la mediación se realiza a partir de la medianoche, y el domingo fue de 53.021, lo que sería el sábado.

Procedencias

En cuanto a las procedencias, destacan lugares de la provincia de Pontevedra (supusieron el 39 % de los asistentes), seguida de la de A Coruña (24 %) y otros lugares de Galicia. De otras comunidades, en primer lugar está Madrid, después Lugo, Ourense, Barcelona y Asturias. También hubo visitantes internacionales y se registró un “cambio de tendencia, adelantando Francia a Portugal”, con un 26, 99 % y un 23, 69 %, respectivamente.



El gerente también destacó la presencia de argentinos (9,08 %), seguramente porque su embajador en España fue nombrado Cabaleiro, pero aún así, son 330 personas y “habrá que analizarlo porque no teníamos detectada presencia de personas de esta nacionalidad en la comarca”. Y es que estos datos sirven al Concello para “dimensionar” el dispositivo de futuras ediciones, que “supón un esforzo bárbaro” de todos los trabajadores implicados, pero a la entidad también le vale para conocer la realidad del turismo y elaborar su próximo Plan Estratéxico. De hecho, financia esta medición con la ayuda de los Netx Generatión.