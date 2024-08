El alcalde de A Illa clama contra la Xunta: “Négannos todo tipo de subvencións, queren afogarnos”

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, estalló ayer contra la Xunta, una vez más, empezando porque asegura que no se ha atendido su petición de dejar en ámbar el semáforo de A Pantrigueira al que culpa de gran parte de los atascos que sufren en la época estival – “vou ter que ir eu a cortar o cable”, ironizó–. Pero porque asegura que es una “penuria” más del comportamento que le atribuye a la administración autonómica con esta villa, “cos seus veciños”, clamó.



El regidor considera que el partido que gobierna, el PP, le está haciendo campaña a su agrupación local, a la que acusa de ser “cómplice”. “Ningunean aos veciños, queren afogarnos económicamente, pero non van ser capaces”, advirtió. Y es que se queja de que “nos negan todo tipo de subvencións”.



Así, nombró el fondo de compensación ambiental que “o ano pasado si cumpriamos coa puntuación para obtelo e resulta que este ano non, que casualidade!”. Su objetivo era realizar actuaciones en la playa de Arruda. Afirmó que lo mismo ha pasado con el fondo de cooperación adicional que “cumpriamos, porque era para poñer aerotermia na gardería e no Concello”.

Pero señala que no es lo único: “Pídolle reunións como alcalde da Illa –eu si goberno para todos– e se lle mandan escritos por un colexio con amianto e instalacións dos anos 50, polo abandono do asfaltado das PO-307 e PO-309, etc. E directamente nin contestan e cando o fan, é como con Portos co paseo do Cantiño que cae a cachos, botan balóns fóra”.



Ante la posible réplica de los populares, Arosa se adelanta: “Dirán que nós subimos os impostos, pero tamén os suben en Vilanova e en Sanxenxo onde gobernan e que son dos concellos cos impostos máis altos da comarca”, declaró.