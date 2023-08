El alcalde de A Illa insiste en demandar mejoras de autobuses y presentará propuestas a la Xunta

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, insiste en la necesidad de mejorar los servicios de autobús. “Faime moita graza”, valoró de las explicaciones de la Xunta, “porque eles mesmos estanse a o contradecir”. “Eu pido liñas regulares como Deus manda”, “cando menos debería haber unha cada hora”.

Afirma que, pese a los datos de la Consellería, “eu vin como van os autobuses de cheos” . Critica además que para viajar de A Illa a Cambados haya que pasar por Vilagarcía y anuncia que planteará mejoras en el próximo plan de transporte.

"Din que este Concello non presentou nada? Que lle vaian reclamar a anteriores Corporacións. Eu estaba nelas, pero non levaba nada diso. A partir de agora, aquí cambiaron as cousas". "Cando abran o prazo, A Illa será o primeiro Concello en petar na porta", "faráselles unha proposta" de mejora del transporte público, subraya.