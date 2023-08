El alcalde de Cambados retoma el contacto con el reacio Abal , pero se muestra confuso: “Xa non sei cal é o problema”

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha retomado el contacto con Pode después de la Festa do Albariño para tratar de cerrar el pacto del cuatripartito que lleva casi dos meses atascado. No le pone fecha límite, pero reconoce que el gobierno no puede seguir en esta especie de “interinidade”, “ten que ser xa”.



El concejal llave de gobierno, José Ramón Abal Varela, está apretando al máximo al resto de virtuales socios, que se vienen quejando de verdades dificultades para contentarlo e incluso para contactar con él. Por eso, cuando usó el Pleno de organización de hace dos semanas para quejarse de cosas con las que no comulgaba del acuerdo, PSOE, Somos y BNG pusieron el grito en el cielo.



Cuando estos le prometieron que tendrían las concejalías que quería y todos acordaron que cada grupo tendría una dedicación exclusiva, dejó que los otros tres siguieran negociando el reparto del resto de áreas y otras cuestiones; no quiso participar en esas reuniones. Pero en la sesión soltó todo.



Se quejó de que los socialistas querían media liberación a mayores, pero una vez más, la izquierda se plegó ante él y retiró la propuesta poco antes de la sesión, pero ni aún así. Y es que, el edil aseguró que querían contratar a un cargo de confianza, una persona no política para hacer de gabinete de prensa y que no lo podía permitir porque en su programa electoral de 2015 se comprometía a eliminar este tipo de contrataciones a dedo –también que no apoyaría pactos de gobierno, pero a esto renunció, alumbrado el primer cuatripartito de la historia cambadesa cuyas negociaciones con él también fueron tensas y muy complicadas–.



Todo ello con un discurso elevado de tono, indicando que quería evitarle un “despilfarro” a los vecinos. Así las cosas, acabó votando en contra de lo que incluso había acordado inicialmente con el resto, pues en su comparecencia para informar de porqué no le dio la Alcaldía al PP, él mismo avanzó que todos tendrían una liberación exclusiva de 40.000 euros y que sería de 41.000 para el alcalde.

“Nunca estivo en desacordo”

Porque eso del gabinete que mencionó no era parte del debate. Sobre la mesa sí hay contratar a alguien, pero ayer Lago quiso dejar claro que no se trata de personal de confianza y, como prueba, señaló que en ese caso tendría que haber ido en la documentación del Pleno y efectivamente no fue.



Detalló que lo que se planteó era contratar a “unha empresa externa que realice tarefas de prensa e de coordinación de axendas, eventos… Para non solaparnos, pero para os catro, non se trata dun gabinete de prensa para Alcaldía, non sei de onde sacou iso”. Y lo más importante, “xa o falaramos previamente e –Abal Varela– en ningún momento se mostrou en desacordo e para nada suporía 20.000 euros ao ano, como di, non sería nin a metade diso porque non estaría a xornada completa, non sería un asalariado do Concello, cobraría por servizo”. Afirmó que hasta se habló de posibles opciones y se había acordado consensuarlo entre todos.

Sin contacto personal

A pesar de esos mensajes confusos que lanzó, parece que el alcalde no quiere enturbiar más las relaciones, así que el lunes le envió un correo explicándole lo que asegura ya salía en el borrador de pacto que lleva semanas rulando por mail, pues así se está gestando el pacto del cuatripartito, a base de mensajería electrónica, wasap y telefonazo, eso cuando el líder de Pode coge, pues la queja común de la izquierda es que “nin colle o teléfono”.



También se viene quejando Abal Varela de que todos quieren mandar en su concejalía de Obras e Servizos, sin embargo, los otros tres juran que en la última versión “recolleuse literalmente o que el quería que se puxera para deixar claras as súas competencias e as do resto”. En el pleno, el edil llegó a indicar que al Bloque sí le permitiría ciertas cosas porque tenía interés en realizar determinadas obras en su área de Ensino y se lo había pedido.



Así las cosas, Lago tampoco parece dispuesto a soltar la Alcaldía tan fácilmente, pero se muestra algo confuso sobre las intenciones de Abal: “Xa non sei onde está o problema”. Y mientras, PSOE, BNG y Somos están asumiendo sin salarios sus competencias, desde hace unas dos semanas, cuando Lago hizo el reparto, aunque sin pacto, para evitar la “parálise” del Concello. El edil del grupo mixto indicó que no ejercerá hasta que no se firme.