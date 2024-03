Los alcaldes del PSOE se plantan y dejan sin quorum la junta ejecutiva de la Mancomunidade

Las ausencias de los alcaldes del PSOE a la comisión ejecutiva de la Mancomunidade dejó sin quorum ayer la celebración de esta sesión, impidiendo su desarrollo. El Pleno comarcal posterior sí pudo celebrarse, aunque con un buen número de delegaciones y en una sesión de apenas quince minutos, prácticamente sin debate y con una orden del día de trámite. No hubo sorpresas aquí y, como se había anunciado, no hubo rastro de los asuntos espinosos de la elección de vicepresidente para el PP o posible asignación económica a José Aspérez como nuevo delegado de Turismo.



Los alcaldes socialistas de Vilagarcía, Meis, Cambados, A Illa y O Grove no acudieron a la comisión ejecutiva. Fuentes del entorno socialista recordaron que la propia presidenta saliente, Marta Giráldez, explicó ya en el Pleno en que prosperó la moción de censura contra ella que con aquel movimiento se “rompía o consenso”. Desde entonces, esperaron algún tipo de movimiento de acercamiento del PP para intentar reconducir la situación, que no se produjo. Roto el consenso, los alcaldes socialistas decidieron no acudir.



Posteriormente, en el Pleno, sí pudo celebrarse, aunque con algunas ausencias, como las de Cambados, que celebraba su Pleno local a la misma hora. No obstante, también llamaron la atención las ausencias y delegaciones socialistas en otros compañeros o compañeras: La alcaldesa de Meis, el regidor de Vilagarcía y el de O Grove. Por el PP tampoco estuvieron ni el primer edil vilanovés ni el sanxenxino.



Habrá que ver cómo afecta, y cómo se reconduce, el bloqueo a la comisión ejecutiva, ya que este órgano puede ser esencial si el PP aspira a llevar a Pleno cuestiones organizativas como las descritas, que podrían tener que pasar antes por la citada comisión.