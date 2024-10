El Anpa de As Bizocas denuncia la reducción de un profesor de apoyo en el colegio

El Anpa del colegio de As Bizocas, en O Grove, denuncia la falta de apoyo desde Educación a la hora de mandar al centro a un especialista en pedagogía terapéutica (PT), figura con la que, hasta este año, contaban para apoyas a las labores de dirección.

Esto es así, señalan, porque en este colegio se da la casuística que la directora es la especialista y, para poder realizar sus tareas, otros años acordaron mandar unas horas a las semanas otro profesor de apoyo, puesto que este año no está cubierto.



Desde el Anpa recuerdan que, desde el momento que la dirección asumió el puesto se estableció como requisito que las horas que la directora dedicaba a esta gestión estuvieran cubiertas por otro PT.

Sin embargo, indican, hace un par de días salieron las resoluciones del PROA+ y en ellos aparece como desestimada la petición realizada por el colegio para cubrir estas horas con un profesor especialista. Esto ha provocado, señalan, “o enfado de dirección e da propia Anpa” por la falta de atención y empatía con un colegio que, comentan, “a pesar de ser pequeño conta con un número importante de nenos con necesidades especiais e que, sin este apoio, os que van a sufrir as consecuencias últimas sempre van a ser os nenos”.



De esta manera, en su comunicado, desde el Anpa señalan que “os nosos cativos non teñen por que estar afectados pola falta de compromiso ou a mala xestión”. Así, indican que con la falta de apoyo desde Educación el equipo directivo no podrá realizar el trabajo como debiera ni tampoco se podrá cubrir a algún profesor que falta por “enfermidade ou calquera motivo”.



Todo esto hace que el Anpa exija a los responsables que tengan en cuenta sus peticiones “e que pensen no benestar do alumnado do CEIP As Bizocas”.