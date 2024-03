Las arcas de Meis, a debate: Abismo y déficit para el PP, remanente de tesorería positivo para el PSOE

El estado económico del Concello de Meis se convirtió en batalla en el último Pleno y esta siguió hoy con un cruce de comunicados y declaraciones entre PP y PSOE. La popular Marta Lucio habla de “abismo”, de “pufos”, de hasta 34 reparos de intervención al cierre del ejercicio de 2023 y de una liquidación de dicho presupuesto “con 696.075 euros de déficit”.



En el lado opuesto, la alcaldesa socialista, Marta Giráldez, acusó a la líder opositora de ofrecer un “dato falso” al citar solo “unha páxina” de un documento más extenso. Así, afirmó que el ejercicio se cerró con un remanente de tesorería positivo en más de 180.000 euros, de 300.000 si se coge el dato ajustado.

La regidora explica el desfase en las cifras, indicando que el Concello tuvo que adelantar fondos para ejecutar obras sujetas a subvenciones aprobadas por otras administraciones, en algunos casos, de hasta 400.000 euros, como saneamientos en Penente y Lusío. Una vez ejecutadas estas actuaciones, el Ayuntamiento pudo justificar su realización ante aquellas administraciones, que procedieron después al pago de las cantidades comprometidas, reequilibrando el balance. Por ello, lamentó que el PP no contase esta parte, acusó.



El relato popular, en todo caso, es duro: “Os ingresos foron 419.026 euros máis baixos que os gastos, o que deixa ben claro o derroche e a dilapidación dos recursos públicos, e a maiores hai que engadir 278.918 euros de axustes, xa que o executivo socialista está incorporando facturas de anos anteriores e adianto outras para os exercicios posteriores”, sostienen.

Cerca del plan de ajuste

“O Concello non cumpriu co principio de estabilidade orzamentaria en 2023 e só nos libramos da aplicación dun plan de axuste pola suspensión das regras fiscais por parte do Goberno de España”, indican.

Lucio también afeó los 34 reparos de intervención: “Non se dispón dun Plan Anual de Control Financeiro, carécese de ordenanza para cuestións como as festas ou a ludoteca, hai flagrantes incumprimentos e fraudes de lei na contratación de persoal apostando polos temporais e sen incluír esas prazas na Oferta de Emprego Público e abúsase dos contratos verbais e menores”. “Pretenden manexar o Concello como o seu ‘cortijo’, pois a situación económica e o funcionamento de Meis están no seu peor momento”, remachó.



La alcaldesa, por contra, declaró que es habitual que existan reparos en los ayuntamientos, pero justificó algunos en contrataciones urgentes, como uno ante la rotura de una tubería. También defendió otro indicador de salud económica, con facturas que se pagan no ya “dentro do periodo legal”, sino “normalmente a unha semana”, concluyó.