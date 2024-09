Arosa acusa a la Xunta de invertir únicamente en municipios donde gobierna el PP

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, cargó ayer con dureza contra la Xunta de Galicia por la negativa esta semana del grupo popular en el Parlamento de Galicia de asumir desde el gobierno gallego la reforma integral del paseo de O Cantiño, una reivindicación largamente demandada desde el ejecutivo insular.



Arosa fue tajante en su crítica al gobierno autonómico: “Só distribúen os cartos onde eles queren, entre eles”, dijo asegurando que la Xunta prioriza las grandes inversiones únicamente en concellos gobernados por los propios populares.



Por ello, habla de “desidia do PP con este pobo”. “Non existimos para eles, botan balóns fóra, que a reforma a faga outra administración”. Arosa no se cansa de insistir en que obras de estas características sí son aprobadas en localidades de signo popular. “Si que as fan, menos en A Illa. Por que? Porque aquí non somos do PP”, arremetió. Una posición, opina, que “ao final, o que fai é fastidiar a todos os veciños, tamén aos seus propios votantes, porque parte dos 5.000 habitantes de A Illa tamén votan ao Partido Popular”.



“Se eles queren seguir con esta desidia e desinterese, que sigan así. O pobo de A Illa non é parvo”, sentenció, convencido de que los conservadores verán así resentidos sus resultados electorales en este municipio. Adelantó que no se cansará ni cesará en “traballar” y reclamar lo que considera justo y necesario en materia de infraestructuras y servicios.