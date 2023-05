Arosa propón a creación dun Plan Integral do Tráfico para favorecer a recuperación do espazo público

O candidato socialista á Alcaldía de A Illa, Luis Arosa, propón a creación dun Plan Integral do Tráfico que permita redeseñar o tráfico rodado no munipio e apostar pola recuperación do espazo público. Esta iniciativa enmarcaríase dentro do Plan de Mobilidade Urbana Sustentable, co obxectivo de priorizar a seguridade dos peóns no seu tránsito polas rúas e favorecer o uso da bicicleta.





O actual edil asegura que incluirá no borrador as suxestións que lle trasladou a veciñanza nos encontros mantidos nas pasadas semanas para "facer unha Arousa máis segura".