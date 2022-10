El arroz y el pulpo se sitúan como los platos más consumidos en los primeros días de la Festa do Marisco

Durante los primeros días de la Festa do Marisco el arroz de marisco y el pulpo á feira fueron las dos recetas más cotizadas en las carpas de degustación. Con un total de 2.563 raciones de arroz y 2.577 de pulpo, se colocaron a la cabeza de demandas, seguidas por las 1.875 de zamburiñas, 1.869 de navajas,1.256 de croquetas de marisco, 1.216 de mejillones, 1.122 de almejas y 1.022 raciones de mejillones al vapor.



El alcalde, José Antonio Cacabelos, hizo una valoración “moi positiva da primeira fin de semana desta Festa do Marisco, cunha gran afluencia de visitantes desde diferentes partes de Galicia, España e mesmo Europa”.



“Tanto as carpas de degustación como os concertos estiveron ateigados de xente que veu a probar o noso marisco e a escoitar os concertos, coa actuación de Xoel López como momento álxido da fin de semana, enchendo por completo a carpa”, añadió el regidor.



Cacabelos indicó además que “ao longo de toda esta semana imos recibir a visita de varios grupos turísticos concertados, e logo cara a fin de semana agardamos que o tempo siga acompañando para volver a vivir a Festa do Marisco no seu máximo esplendor”.









Protagonismo musical





En lo referente al programa musical, el concierto de Budiño fue el broche de oro al primer fin de semana de esta edición. El gaiteiro moañés se subió al escenario de la carpa de conciertos en la noche del domingo para interpretar ante una gran multitud de gente un repertorio variado de sus mejores melodías.



Las bandas locales serán las encargadas de darle el toque musical al evento gastronómico a lo largo de esta semana. David Chiquillo junto a Antonio Casado, A Banda do Sequío y Fla–Meco llenarán de música la carpa de conciertos hoy, el miércoles y el jueves, respectivamente.



Esta noche, David Chiquillo, acompañado a la guitarra por Antonio Casado, interpretarán versiones de rock y soul desde las 22:00 horas, el miércoles A Banda do Sequío se subirá al escenario para aportar un toque más bailable y a su vez más tradicional, y el jueves Fla–Meco deleitará a los asistentes con sus rumbas.



La música no se ceñirá solo al horario nocturno, ya que esta tarde el grupo Luga actuará en la carpa cafetería, a las 19:30 horas y el miércoles será el turno para el grupo Mos a la misma hora y en el mismo lugar, y para las Pandereiteiras Adro Vello, que amenizarán en la carpa degustación. El jueves serán Asxupen las que ofrecerán su repertorio en este emplazamiento a partir de las 20 horas.



Según apunta Cacabelos, “desde o noso equipo de goberno apostamos pola música local, ofrecendo ás bandas un escaparate idóneo para mostrar a súa música ao público, con milleiros de visitantes chegados de diferentes partes da xeografía galega e española”.