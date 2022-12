Artesa das Artes publica un libro con las “chatas” de los vecinos de O Grove

Los apodos más representativos de las gentes de O Grove se recogen en el libro “As chatas do Grove. Os alcumes de Arousa“ que recientemente acaba de publicar “Artesa das Artes”. Un tomo de más de 200 páginas en el que se recogen alrededor de 2.000 sobrenombres utilizados por los grovenses para conocer a sus vecinos desde hace décadas, y que, en muchos casos, dieron lugar a nombres de sagas familiares, negocios, empresas o, ya más actual, a perfiles en las redes sociales.



Los apodos, que en el lenguaje propio meco son “chatas”, tienen como función principal identificar a las personas que, llamadas por su nombre y apellidos no serían fácilmente reconocidos. “Quen, no Grove, sabe quen é Gabriel Míguez Pérez, Marcelino Álvarez Costas, David Domínguez, Óscar Vázquez, Josefa González Aguiño ou José Ángel Rodríguez López? Ninguén! non sendo na súa casa… Mais cando mencionamos a Ghabel, Lora, Chipión, Chapirras, A Lavandeira, A Cuancha, O Paraghuero ou Gogue, recoñecemos enseguida de quen estamos falando”, destacan desde “Artesa das Artes”.



La edición que acaba de salir de la imprenta, sigue los trabajos escolares realizados en el colegio Rosalía de Castro y en el instituto As Bizocas hace más de 15 años, y que ya se llegó a editar en forma de libro que ahora tiene una versión ampliada y con anotaciones para explicar el origen de algunas de estas “chatas”, mientras que otras son tan originales que no necesitan explicación, como la de Santiago Noia Vigo, que desde su época de estudiante todavía se le conoce por “Mombús”.



Los autores de este catálogo son los lengüistas Archi Cabanelas, Patricia Arias, Xoaquín Cambados, Antón Mascato y Rosabel Magdalena, que recogieron durante años los diferentes apodos en los que se detallan quienes son las personas portadoras de estos nombres con los que se conocen a vecinos y negocios como Kabalo, Lavandeiro, Combatiente, Ghiso, Manos, O Bicho, Pénjamo, Bandido, Campaña, Matarana, Sesteiro, Mataghatos, Cagha na olla, Birbiricho, Ghobeleteira, Faldrana, Pitintolo, Venturiña y muchas otros ya antiguos; así como otros más modernos que van apareciendo cada día en el vocabulario meco como Laiqueos, Lasca, Wifi, Nosilla, o Pataghillón...“ que de todo hai neste campo da lingua propia e da maneira particular que teñen as persoas que usan a fala do Grove”, apuntan los organizadores. Eso si, inciden en que estos apodos son utilizados de manera masiva en la localidad, sin que nadie se sienta ofendido por ello, si no más bien todo lo contrario, ya que en O Grove presumen de ese humor tan característico.

Recopilación de otros lugares

Los responsables de esta publicación confirman que están trabajando en nuevas ediciones de apodos de Arousa, dedicando sus esfuerzos ahora a recopilar los mejores motes de Cambados, A Illa, Carril y Catoira.

El libro será presentado públicamente en próximas fechas aunque también se creará la página web “As chatas do Grove” para que quien quiera pueda hacer sus aportaciones sobre esta tradición que “Artesa das Artes” mantiene con este legado.