As Saíñas de Castrelo vuelven a sortear la cesta más especial y valorada en 2.500 euros por el Día da Nai

La asociación Mulleres Rurais As Saíñas ya ha puesto a la venta las rifas para participar en el sorteo de una de las cestas del Día da Nai más esperadas de la zona. En esta ocasión, “A caixa dos soños” está valorada en más de 2.500 euros y mejor habría que preguntarse qué no tiene. Libros, pequeños electrodomésticos, joyas, sesiones de tratamientos, vales de restaurantes, un lote de vino y licores, etc.



El montaje permanece expuesto en la Cafetería Casarello de Castrelo, donde también se pueden comprar las rifas. La asociación mantiene su precio en un euro por boleto, lo cual da derecho a jugar dos números. El ganador será el que coincida con las cuatro últimas cifras del Sorteo Extraordinario de la Once por el Día de la Madre, del 5 de mayo. También se pueden adquirir en otros locales de hostelería de la parroquia como O Cruceiro, O Noso Bar y O Santa Cruz, así como a cualquier miembro de la directiva o socias que hayan solicitado talonarios para venderlos.



Desde las Mulleres Rurais As Saíñas quisieron expresar su enorme agradecimiento a los 90 colaboradores “que fan posible a venda desta cesta coa que financiamos practicamente a totalidade das actividades da asociación”.