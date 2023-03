El Auditorio de Ribadumia ofrece conciertos de la Banda de Música y el grupo Cantareiras Madialeva

El Concello de Ribadumia ofrece este fin de semana nuevas actividades en el auditorio municipal. Serán de carácter musical, con la Banda de Música Municipal y las Cantareiras Madialeva como protagonistas.



La Banda de Música de Ribadumia ofrecerá mañana sábado, a las 20:30 horas, un concierto de solistas de clarinetes, trombón y flautas, dirigido por Alberto Rocha.



El domingo tendrá lugar la actuación del grupo Cantareiras Madialeva, que “fusionará la tradición galega con letras frescas e pícaras. A diferencia doutras pandeireteiras, as Madialeva non cantan ao unísono, senón que mesturan percusión tradicional coa polifonía para darlle diferentes tons a todas as súas cancións”, según fuentes municipales. Será a las 20 horas.



Ambas sesiones son gratuitas hasta completar el aforo y están recomendadas para todos los públicos. El Concello anima a todos los vecinos a asistir a estas citas y recuerda que la oferta cultural puede consultarse en sus redes, la web y el díptico enviado a los domicilios.