Augas atribuye a una industria el vertido de bolas de grasa en A Illa pero sin poder concretar cuál

Augas de Galicia identifica las bolas de grasa que aparecieron a mediados de abril en playas de A Illa y algunos otros puntos de la comarca como procedentes de un vertido de una industria vinculada al sector del mar. Eso sí, la Xunta no ha podido determinar el origen exacto del vertido, por lo que, al menos por el momento, no se puede identificar a la empresa responsable.



Así lo indicó ayer la directora de Aguas de Galicia, Teresa María Gutiérrez López, a preguntas del BNG, durante una comisión en el Parlamento de Galicia. Los nacionalistas habían registrado una batería de preguntas tras tener constancia de este vertido y exigieron “medidas efectivas para sanear a Ría de Arousa” y que no se repitan episodios como este.





Ya estaba limpia





La directora de Augas explicó que el organismo actuó en el punto alertada por la prensa, ya que nadie había presentado denuncia ni telefoneado a la entidad. Cuando sus técnicos llegaron a O Bao, “non se detectou a presenza das bolas”, ni olores, sino una “Ría de aspecto transparente” y sin “mortandade” de peces. Tras preguntar en el Concello, comprobaron que ya se había procedido a la limpieza de la zona, por lo que fue imposible, indicó Guitiérrez, analizar ni la composición ni el origen del vertido. Lo primero sí fue posible a posteriori, al comprobar que había una muestra del vertido en el Intecmar.









Grasa, base y jabón





Ahí fue donde supieron que la bola estudiada era “de natureza graxa, que flota e ten olor propio de verquido de cocedeiros”. “A súa natureza apunta á limpeza dunha substancia graxa, por exemplo unha cuba ou tubaxes, cunha base, que reacciona e da lugar a unha formación dunha substancia similar ao xabón”, detalló la directora de Augas. A pesar de que la Xunta estudió el posible origen del vertido, no fue posible determinarlo, más allá de la hipótesis de una “industria relacionada coa transformación do peixe, desde O Grove cara o interior da Ría”, “a análise non foi concluinte”. Guitiérrez animó a quien descubra un vertido a llamar al 112 para que se lo comuniquen a Augas y se pueda investigar.