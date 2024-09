El autobús alcanza los 64.000 usuarios mensuales en O Salnés pese a las continuas quejas de los viajeros

El servicio de autobús en la comarca continúa creciendo en usuarios en los últimos tiempos. Así lo indica el área de Mobilidade, integrada actualmente en la Consellería de Presidencia, que registra como promedio, desde el mes de junio de 2023, una media mensual de aproximadamente 64.000 viajeros que usan el transporte público de la Xunta con origen en alguno de los municipios de O Salnés, excluyendo a los usuarios del transporte escolar. Una cifra que, además, crece un 20% en verano, alcanzando, aproximadamente, los 77.000 usuarios, según los datos oficiales.



Un incremento que constata una tendencia ascendente en los medios de transporte más sostenibles en detrimento de los vehículos. Sin embargo, los usuarios siguen poniendo el foco en las deficiencias que presenta la red de comunicación del transporte en Arousa y, especialmente, en O Salnés, donde se vuelve evidente la falta de frecuencias y de posibilidades horarias que fomenten su uso en sustitución del coche.

Sin embargo, desde la Xunta subrayan que la oferta de servicios “responde ás necesidades globais de mobilidade das persoas usuarias” y que sí que se ajustan los horarios “para dar servizo a todos os estudantes e traballadores da comarca”. Asimismo, el ejecutivo autonómico sostiene que “a Xunta leva a cabo un seguimento permanente da adecuación dos servizos ás necesidades de mobilidade da cidadanía, analizando detalladamente cada solicitude recibida no marco da mellora continua da rede pública de autobuses interurbanos”.



Un sistema “desfasado”

Pese a ello, varios de los usuarios habituales de este servicio se quejan de su eficiencia. Uno de estos viajeros es Verónica, que utiliza asiduamente el trayecto de Bamio a Vilagarcía, y que lamenta especialmente la falta de información. Un sistema que considera “desfasado”, al verse abocada a utilizar la aplicación de la empresa concesionaria del servicio para tener una información escasa sobre los trayectos y sus horarios. “A información nos paneis da estación de autobuses é moi limitada e nas paradas non hai nada”, señala. En la misma línea, se queja de la falta de frecuencias: “Se o queres utiliza como algo cotiá para ir a traballar non podes”, indica, “xa que non hai horarios axeitados coa xornada laboral”. “O transporte público no Salnés non é unha alternativa ao coche”, zanja.



Una experiencia que contrasta con la de Isabel, usuaria de la línea Vilagarcía-Pontevedra, que si bien pide mayor seguridad en algunas de las paradas de autobús y reclama más opciones de bus especialmente en los fines de semana, valora el servicio de forma positiva “teniendo en cuenta que hay muy pocos usuarios”.

Una circunstancia que no se da en la línea que cubre Sanxenxo con Pontevedra. Uno de sus usuarios habituales, Cristian, lamenta la poca frecuencia de autobuses y lo llenos que van, especialmente en verano, en el que, además, la ruta “faise interminable”. Del mismo modo, lamenta la falta de información sobre dónde paran los buses y la presencia de trayectos “fantasma” que, si bien aparecen en la aplicación de la empresa concesionaria del servicio, no existen. También pide que los horarios se sincronicen con los trenes para poder compaginar de forma más óptima ambos transportes.



Lo cierto es que la mejora del transporte público en la comarca es uno de los temas recurrentes en la política local. En la actualidad, la cobertura de servicios en la comarca está conformada por siete concesiones y 161 líneas de bus, que atienden a una red formada por más de 1.800 paradas. Así, cada año la comarca se encuentra conectada por cerca de 138.000 servicios al año, según datos de la Xunta, que reivindica el servicio ofrecido en Arousa.



Refuerzo del servicio

En este sentido, la Consellería hace hincapié en el “permanente” seguimiento de la adecuación del servicio, al incrementar en verano los servicios durante los fines de semana, con más de ochenta trayectos más. Así, sostiene que se diseñan las ofertas en cuanto a las necesidades de usuarios que existen y, de seguir creciendo, las líneas pueden multiplicarse.