La autora, Lucía Cid, presenta en la biblioteca de O Grove su obra infantil ‘Dinocarreras’

Lucía Cid, una joven de 22 años de O Grove, presenta hoy su cómic ‘Dinocarreras’ en la Biblioteca Municipal, a las siete de la tarde. Publicado por la Editorial Astronave, el libro será presentado en un acto moderado por la profesora y licenciada en Bellas Artes, Josebe Arrillaga Chopitea, y habrá ejemplares a la venta durante el encuentro.



“La tranquila vida de Nellie como repartidora se ve afectada cuando sus padres anuncian que tendrán que mudarse... ¡y no podrán llevarse a Tylo, su anciano triceratops!”, así comienza la sinopsis del cuento infantil, ambientado en un mundo en el que los dinosaurios no se han extinguido. La trama gira entorno a la huida de Nellie y su triceraptos a la capital para conseguir el primer premio de la Gran Carrera de Dinosaurios de Reptoria y, con ello, poder salvar a Tylo. No obstante, en su travesía se encontrará con más sorpresas de las esperadas.



Además de ‘Dinocarreras, Lucía Cid ha publicado otras historias como ‘Maia e a troita perlada’ o la serie ‘Scales and Tales’ que publica cada 15 días en la plataforma Webtoon junto al ilustrador y compañero, Alejandro Pirugato.

Sobre la autora

Desde pequeña, a Lucía siempre le ha gustado dibujar. Sin embargo, no fue hasta el instituto que tuvo la oportunidad de comezar a experiementar con el mundo del comic y la ilustración gracias a una profesora que la ayudó y que, además, le habló sobre el que posteriormente sería su centro de estudios superiores: O Garaxe Hermético, en Pontevedra.

En la institución especializada en cómic, la autora experimentó sus primeros pasos sobre la gestión y creación de una obra propia. "No propio Garaxe había un concurso para o que preparei unha obra, que foi ‘Maia e a troita perlada’. Ao final non o gañei, pero acabou atopando outra casa editorial, que foi Demo, e publicouse en galego", recuerda la autora.

Más tarde, ese mismo año, visitó al Salón del Cómic de Barcelona con la intención vender su obra 'Dinocarreras', la cual era su proyecto para el concurso de fin de curso. Unos meses después, logró firmar un contrato con la editorial Astronave, además de asegurar su publicación en gallego con la editorial Retranca, la cual afirma que "vai saír este ano, pero non sabemos cando".

Sobre 'Dinocarreras'

"Eu quería que este proxecto fose máis largo que o de Maia e que me apaixonase moito". Con esta premisa y aprovechando una mayor libertad creativa, Lucía se inspiró en aquello que le gustaba y que la rodeaba cuando era un niña. "Algo que a min me gustaba moito de pequena, polas películas que vía e os libros que compraba, eran os dinosaurios", explica. También, cuenta que para las ilustraciones se inspiró en los personajes de Pokemon.

Asimismo, durante el proceso de creación de 'Dinocarreras', la autora se encontraba en un momento de incertidumbre sobre el rumbo de su carrera, sentimientos que terminaron influyendo en la historia de la protagonista de su cómic. Además, el oficio del personaje personal -que es repartidora-, tiene un estrecho vínculo con su entorno familiar: "É que na miña familia moita xente son carteiros", cuenta entre risas.

De esta forma, 'Dinocarreras' es el resutado de una confluencia de momentos clave en la vida de Lucía Cid: su infancia, sus dilemas como adulta y la influencia de su propia familia. Es una obra infantil en la que la autora se ha dejado fluir hasta crear un pequeño reflejo de si misma.