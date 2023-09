“Bautismos de Mar” de O Salnés: Una ocasión única para navegar en dorna que ya atrajo a 358 personas

El programa Bautismos de Mar de la Mancomunidade do Salnés empezó en julio y está resultando todo un éxito. Ya han participado 358 personas y hay lista de espera con una cifra similar de interesados. Se trata de una iniciación gratuita a la navegación tradicional a vela dirigida a vecinos de la comarca, con el propósito de divulgar este patrimonio y lograr un relevo en su conservación, pero también a turistas, como parte de los planes de la entidad de promocionar la ría como navegable los 365 días al año, contribuyendo por tanto a la desestacionalización del destino, y como origen del Camino de Santiago, con su ruta xacobea Navega o Camiño.



Destina 15.000 euros procedentes de la ayuda estatal de los fondos europeos para su proyecto de destino turístico sostenible y, en palabras de su presidenta, Marta Giráldez, están muy satisfechos con los resultados. Para ello cuenta con la Escola de Navegación Tradicional Dorna de A Illa.

Dornas de la asociación isleña dedicadas a la actividad comarcal | GONZALO SALGADO

Uno de sus directivos, Héctor Suárez, explicó que les sorprendió la buena acogida y que les trasladaron mensajes de agradecimiento, pues “se non coñeces a ninguén é difícil” acceder a una embarcación tradicional, ya que las asociaciones de la ría son sin ánimo de lucro y “están centradas na conservación e na consecución de axudas, non teñen moito tempo para ensinar”. Tal fue el interés que hasta recibieron propuestas de intercambiar barcos, pero “non é factible, son de aquí, xa non se constrúen e teñen que permanecer no seu ‘hábitat’”, expuso el isleño. Han tenido gente hasta de Miami, París, Canadá o Turquía y todos se han ido “encantados e sorprendidos”.



Ahora en invierno ofrecerá cursos los fines de semana y el formulario de inscripción puede encontrarse en su página de Facebook.



Tienen dos opciones: La dorna y el galeón, más pensado para mayores y personas con problemas de movilidad, porque es menos complejo de manejar.