El BNG acusa al gobierno de Meis de malgastar agua por fugas y de incumplir el decreto energético

El BNG de Meis hizo público un comunicado en el que acusa al gobierno local socialista de malgastar agua debido a fugas no reparadas y de incumplir el decreto de ahorro energético, al mantener alumbrados de espacios públicos encendidos más allá del horario establecido.



El grupo nacionalista habla directamente de que las luces que iluminan la Casa Consistorial y la plaza de abastos “están prendidas pasadas as 22 horas e continúan toda a noite”. También destacan “que o alumeado público das farolas, na maioría do Concello, é posto en marcha cando aínda queda bastante tempo de luz solar e isto foi así durante todo o verán”. Un “inusual gasto de luz sen sentido” del que el gobierno local, atacan, “segue sen dar ningunha resposta ao respecto”. “Resulta especialmente doloroso que unha Alcaldía que presume de ecolóxica non faga cumprir un decreto do seu propio partido e vaia dando leccións de aforro enerxético e esixindo á veciñanza un consumo responsábel que ela mesmo négase a facer”, declaran desde el grupo que lidera Xoán Manuel Vázquez.



En cuanto al estado de la red de abastecimiento, el Bloque se declara “totalmente de acordo co uso responsable de auga” y reitera el “chamamento a moderar os consumos” que el gobierno local ya expresó estos días ante los problemas aparecidos en algunos núcleos. Eso sí, añaden que llevan tiempo advirtiendo al Concelo de “fugas moi importantes de agua nas proximidades das fontes de usos público”, así como la “falta de canalización nun tramo da fonte de Pazo de Meis” o bien “outras perdas importantes de agua noutros puntos”. Igualmente, “están a producirse regos ata a inundación de campos públicos”.



Los nacionalistas acusan al ejecutivo municipal de “desidia” y lo instan a “dar exemplo” del “uso responsábel” del agua.