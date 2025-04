El BNG de O Grove exige a Cacabelos un plan de seguridad ciudadana efectivo para proteger el municipio

El BNG de O Grove solicita al gobierno municipal de José Cacabelos que ponga en marcha un plan de seguridad ciudadana con promesas reales de futuro para atender al municipio correctamente, teniendo en cuenta la serie de robos vividos en la localidad en los últimos días.



El portavoz de la formación, Anselmo Noia, denuncia que el tema de la falta de agentes en la Policía Local de O Grove es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y destaca que, según datos de población y ratio de la Fegamp, el municipio debería tener un inspector, un oficial y doce policías, “pero agora mesmo tan só hai en activo oito axentes, dos cales un fai de Xefe e outro está cubrindo asuntos administrativos”.



Asimismo, Noia apunta que el alcalde “está a reaccionar tarde e mal, só agora que hai unha vaga de roubos, pedindo recursos externos, para conseguir un parche, cando a súa propia falta de xestión contribuíu a unha situación mantida no tempo de falta de recursos e medios propios no concello”. Además, el portavoz se pregunta si el plan de acción que “de présa e correndo, propón o señor Cacabelos, é viable ou simplemente un parche para ocultar á opinión pública a improvisación coa que se manexa o asunto do funcionamiento da Policía Local e a seguridade neste pobo”.



Además, desde el Bloque comentan también una necesidad de mejora en el trato de los policías destinados a O Grove, denunciando que, tras tres años obligados en su puesto, “marchan porque as condicións son nefastas”.



Ante esto, los nacionalistas señalan la fatiga y la desmoralización de los agentes, debido a la situación de escaseza de personal y también de la “falta de valoración” por parte del Concello. “Os axentes din que fan moitas horas extra”, destaca Noia.