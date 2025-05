El BNG de O Grove impone condiciones para apoyar los remanentes en el Pleno

El BNG de O Grove impone una serie de proyectos al Concello como condición para mostrar su apoyo a los remanentes del Ayuntamiento en el Pleno del próximo lunes, 2 de junio. Entre ellos destacan la apertura de un aula de estudio, la rehabilitación del mobiliario urbano en la Illa de A Toxa, instalar baños públicos en los parques con más afluencia de gente y levantar el muro en el lado sur del campo de fútbol Monte da Vila, que “está sendo un perigo para a xente nova”, señalan los nacionalistas.



El grupo municipal afirma que estas mejoras ya fueron solicitadas de manera reiterada al Concello en forma de mociones, sin tener respuesta positiva. “É por iso que no momento no que agora o alcalde abriu a negociación para dar saída aos remanentes, foros esixidas de maneira prioritaria e en firme polos nacionalistas”, manifiestan.



“Se miramos para atrás e se ve como se actúa, o corpo pide votar en contra, pero a situación do pobo é tan grave que non podemos máis que absternos para que, polo menos, se invirtan os cartos que agora están parados no banco. O noso voto non é favorable pola falta de confianza neste goberno”, afirma el portavoz, Anselmo Noia, quien también advierte que “non é normal que un ano tras outro se acumulen cartos que o goberno non é capaz de administrar nin coordinar. A nosa é unha abstención moi crítica coa forma de facer de este goberno”, esclarece.



De esta forma, el Bloque Nacionalista de O Grove votará en abstención “por responsabilidade”, para que los vecinos de la villa no pierdan unos fondos que el Concello tenía para proyectos “que non foi capaz de sacar adiante”, según expresan desde la formación.



Respecto a la apertura de la sala de estudio, el portavoz considera esta una medida muy necesaria para la gente joven de O Grove, señalando que esta debería estar dotada de wifi, climatización y otras cuestiones básicas. “É un servizo que noutras localidades está a ter moi boa acollida”, asegura.



En cuanto a la reposición del mobiliario urbano de A Toxa, los nacionalistas declaran que actualmente muchos bancos, paneles informativos y otros elementos se encuentran en un estado lamentable o desaparecidos, dando una mala imagen de la localidad.

Por otro lado, exigen la instalación de baños públicos en los parques para evitar problemas que puedan surgir por la falta de las instalaciones adecuadas, “mantendo un estándar de calidade tanto para a veciñanza como para as persoas visitantes”, señalan.



En general, el BNG solicita más planificación y destaca que “O Grove merece servizos ben prestados, actuacións ordenadas e que garantan a calidade de vida, mais unha vez e outra este goberno actúa sen criterio”, señala Noia. “Nós, coas nosas esixencias e condicións, intentamos incluir demandas veciñais e asegurarnos de que se fagan unhas obras necesarias e prioritarias”, finaliza el portavoz.