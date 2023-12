EL BNG de O Grove reclama al Concello que retire la rotonda de Terra de Porto y mejore el acceso

El grupo municipal del BNG de O Grove se hace eco de las quejas vecinales por el estado en el que se encuentra la rotonda de Terra de Porto tras las obras de humanización de la rúa Alexandre Bóveda y urge al Concello el acondicionamiento del paso.

“Estamos unha vez máis ante unha falta de planificación do goberno socialista, que para facer unha obra desfai e desorganiza todo ao seu arredor”, señala el portavoz, David Torres.



Debido a las conexiones del alcantarillado y diferentes servicios en la zona, fue necesario levantar el pavimento de la rotonda, aunque no entraba dentro del proyecto de obra de la calle principal, por lo que la glorieta “foi parcheada con moi mala calidade e presenta unha imaxe lamentable”, explica el BNG.



Incide también Torres en que “ao aumentar as beirarrúas, a propia rotonda non queda centrada e é imposible para vehículos dun tamaño considerable saír da rúa Alexandre Bóveda sen subir por enriba da beirarrúa ou da rotonda. Algo que é incomprensible nunha obra nova e que indica que a planificación global do concello é nula”.



Por ese motivo, el BNG meco reclama al gobierno socialista de Jose Cacabelos que “arranxe de forma inmediata os problemas que causa a súa nefasta xestión. E que no caso que nos ocupa debería ser a retirada da rotonda tal e como está e facela transitable, o asfaltado de todo o cruce e o repintado da zona eliminando os cruces existentes de vehículos nos accesos a rotonda”.