El BNG de O Grove reclama a Portos de Galicia mayor mantenimiento en el espacio portuario

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de O Grove, a través de su portavoz, David Torres, reclama a Portos de Galicia un mayor mantenimiento en el puerto meco. El edil denuncia que ”as tapas de arquetas estan totalmente comidas polo óxido, nas entradas aos aparcadoiros, e co perigo de caídas para as persoas usuarias e turistas que pasean pola zona portuaria. Incluso a rapazada que utiliza o pavillón de deportes náuticos para adestrar”.



Por ello, el nacionalista exige que se reparen todas las deficiencias por parte de la Xunta “e se proceda a realizar o proxecto de modernización de toda a zona portuaria, incidindo nas zonas de atraque e servizos aos nosos mariñeiros”.



Asimismo, Torres recuerda que este verano se asfaltó el vial de acceso al pabellón de deportes náuticos “Tono Campos”, así como se “formigonaron a nivel as arquetas existentes na zona pavimentada” sin que se llevase a cabo el cambio de las tapas de las arquetas “oxidadas e deformadas que poden producir danos as persoas que transitan por alí, así como aos vehículos que aparcan na fachada do edificio”, añade.