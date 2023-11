El BNG marca distancia con el PSOE, con eco de moción de censura en Exposalnés

El Pleno de anoche en la Mancomunidade dejó clara la distancia que separa a BNG y PSOE, a pesar del anterior apoyo nacionalista a la investidura de la socialista Marta Giráldez como presidenta. El Bloque votó en contra o se abstuvo en cuestiones organizativas como las dietas por asistencia o la composición de la comisión especial de cuentas, ante la perplejidad en el PSOE, que se incrementó al recibir, por otro lado, el también inesperado apoyo del PP comarcal para sacar adelante estos puntos.



Todo ello se vivió en un Pleno en el que ya casi nadie oculta el rumor creciente: El de una posible moción de censura que puede alzar a la presidencia al PP. La propia Giráldez declaraba ayer a preguntas posteriores de este Diario que “chéganme rumores deste tipo de manobras”, que incluso cree que podrían terminar de cristalizar “nas vindeiras semanas”. Aunque todos reconocen que el reglamento de la Mancomunidade no recoge esta figura expresamente, también conceden que una interpretación laxa y general de la normativa sobre régimen local podría sostenerla. En cualquier caso, para Giráldez supone “un erro”. “A Mancomunidade nunca se levou como un trofeo político”, es una “unión voluntaria de municipios” y una moción de censura equivaldría en su opinión a “rachar un consenso” como “xa se empezou a rachar no pasado mandato coa creación dese outro xeodestino” abanderado por Vilanova bajo el paraguas Mar de Santiago.

“Nada, por agora”



El portavoz del PP, Javier Tourís, y el alcalde popular de Ribadumia, David Castro, a quienes las mismas quinielas sitúan como posible relevo de Giráldez de consumarse la operación, negaban ayer la mayor, pero con matices: “Por agora non hai nada”. José Aspérez (MI), una de las piezas clave y llave en la investidura junto al alcalde Carlos Viéitez (Veciños de Meaño, que guarda silencio) también contestaba que “por agora non vai ser”. “Eu non vou promover nada, téñoo claro”, pero sí dijo estar abierto “a escoitar a todos”, también al PP



El independiente no oculta su malestar con la izquierda, por cuanto había apoyado la investidura de la socialista a cambio de una vicepresidencia que el BNG impidió.



Aunque Giráldez maniobró para intentar acercar posturas entre sus socios, las tres partes (PSOE, BNG y MI) admiten que la cuestión sigue parada, “lonxe de donde debera estar”, según Aspérez.

El Bloque marca distancia



Para Manuel Suárez (BNG), lo ocurrido anoche en el Pleno, con su formación desmarcándose de las propuestas organizativas de la presidencia socialista, es de lógica: “Somos unha forza propia, autónoma” que “non acata a disciplina de voto do PSOE, igual que o PSOE non acata a do BNG”. “Cando ti non tes os votos e necesitas os doutra formación, se non falas con esa outra parte, dificilmente te podes sorprender” por lo ocurrido, valoraba.



La primera votación fue la de las dietas por asistencias. La propuesta fue la misma que en el mandato anterior: 100 euros para la presidencia y 60 para los demás. Parecía mero trámite, pero Suárez pidió la palabra para aportar una sentencia del Supremo de 1995 que invalidaba la aprobación de dietas con valores diferentes para asistentes a un mismo órgano colegiado. “Entendo que o que se trae hoxe aquí e contrario a dereito”. Su formación votó por ello en contra y MI se abstuvo. El resto, incluido PP y PSOE, votaron a favor, aunque se estudiará el reparo del Bloque.



Los nacionalistas volvieron a abstenerse en la composición de la comisión de cuentas (paradójicamente, coincidieron en la abstención con MI) y también en la aprobación de la cuenta general de 2022, junto a EU. Aunque la forma de repartir la representación en aquella comisión especial fue la acostumbrada, Suárez dudó de la “proporcionalidade”, por tomar como referencia a los grupos políticos y no a los concellos a los que se representa. Aunque se garantizaba la presencia de cada formación, cree que por número de ediles en la comarca tanto al PP como al BNG le correspondería uno más. Giráldez sacó también adelante el punto. Pero quién sabe si el mandato en Exposalnés.