El BNG reclama que la UVI móvil permanezca en el Hospital do Salnés para urgencias vitales

El BNG reclamó en el Parlamento de Galicia que la ambulancia medicalizada con base en el Hospital do Salnés permanezca en dicho centro y se utilice únicamente para urgencias vitales en la zona, destinando para los traslados intrahospitalarios otro tipo de medios.



En este sentido, la responsable del área de Sanidade del BNG, Montse Prado, recriminó que la actitud “reiterada” de la Xunta es “irresponsable e raia o delictivo” porque “pon en risco á poboación ao deixala sen ambulancia medicalizada ao destinala a facer traslados entre hospitais, mentres existe unha ambulancia parada no hospital do Salnés que conta con persoal técnico, facultativo e de enfermería do servizo de urxencias do propio hospital, con gardas localizadas e remuneradas para tal fin”.



“A única razón para ter parada unha ambulancia destinada ao traslado entre hospitais pode ser a de que o PP xustifique dentro de pouco que non sexa necesaria e polo tanto, se acabe eliminando”, señaló Prado, que solicitó a los populares que “rectifiquen”.