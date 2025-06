Cacabelos sobre la sentencia de la SGAE: “Non é un drama, é defender os intereses públicos”

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, contestaba ayer durante el Pleno ordinario a la oposición sobre las cuestiones relacionadas a la sentencia del Tribunal Supremo por la que el Ayuntamiento deberá pagar cerca de 50.000 euros a la SGAE, alegando que “non é un drama, é defender os intereses públicos”, afirmó.



El edil meco se mostró sorprendido ante el revuelo creado entorno a este tema, asegurando que “vamos ter que pagar algo que tíñamos que haber pagado fai uns anos” e insistiendo en que no es una liquidación sorpresa, sino que “a SGAE nos liquidaba 50.000 euros no ano 2015 e seguintes, e nós non estábamos de acordo”, motivo por el cual acudieron a los tribunales.



De esta forma, Cacabelos zanjó el asunto asegurando que haría todo de la misma forma otra vez, afirmando que “cando un pensa que ten razón, ten que defender os seus dereitos, porque ademáis estamos falando do interese colectivo do concello do Grove”, finalizaba el edil.



Por otro lado, durante el turno de ruegos y preguntas, los partidos de la oposición también hicieron consultas sobre el estado de las obras en la subida a Meloxo –protagonista de múltiples averías en el tubaje de la red de saneamiento– y sobre el acondicionamiento del acceso a las playas, a lo que la Alcaldía respondió que ambas actuaciones estaban pendientes de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, la primera por la firma del convenio de los trabajos, y la segunda porque están a la espera de dos subvenciones.