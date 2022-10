La cambadesa Merchi Álvarez logra el dinero para una parte de su tratamiento en Corea

La cambadesa Merchi Álvarez ha conseguido llegar a un acuerdo con su equipo médico de Corea para recibir una recarga del tratamiento a pesar de no haber alcanzado los 80.000 euros que precisa para recibir la pauta completa que le corresponde, y por lo que seguirá recaudando donativos.

Decenas de iniciativas han hecho posible que ya esté gestionando el visado para viajar cuanto antes a Seúl y hay otras en camino para ayudarle a seguir. Una de ellas es la que realizará la empresa Cocan, de intervenciones asistidas con perros, que el próximo día 16 ofrecerá un taller dirigido a dueños de animales que podrán acudir en familia para aprender a comprender mejor a su mascota.





Tendrá lugar en el pabellón de Oubiña, junto a la casa de cultura, y será gratuito, pero los asistentes pueden realizar sus donativos destinados a la causa de Álvarez. Se desarrollará de 10 a 14 horas y hay que inscribirse en el correo cocan.intervenciones@gmail.com o el teléfono 655 100 269.





Programa formativo ameno

Una de sus responsables, Cristina Real, detalló que el objetivo es “participar e axudar en todos os fogares a que poida haber un mellor manexo do can, na convivencia con el”. Para ello, y de manera amena, hablarán de estés, comunicación canina, “moi importante”, explicarán cómo es la mejor manera de jugar con el perro y se darán algunos ejemplos. También se resolverán dudas, pues “suele pasar que ao final destes talleres saen moitos trapos sucios e a culpa nunca é do can, sempre é nosa porque moitas veces o problema é que non sabemos resolver situacións”, apuntó la experta.





Merchi se mostró “moi agradecida” con Cocan, pues es la segunda vez que “me axudan” y destacó que de estos talleres “saen moitos valores a relucir que fan moita falta hoxe en día”. También agradeció de nuevo la siempre “boa disposición” del Concello y explicó que lo recaudado hasta ahora, desde hace semanas, le da pie a recibir la recarga del tratamiento, pero tendrá que seguir reuniendo donativos para poder seguir, pues cabe recordar que se trata de un tratamiento de por vida y que precisa de aplicaciones con una determinada frecuencia.





Por su parte, el alcalde cambadés, Samuel Lago, expresó una vez más el deseo de los “cambadeses” de que la presidenta de Galiciame logre su objetivo y alabó el proyecto de Cocan. La parece “bonito” porque ayuda “a persoas con terapias, ocio, educación.. A superar certas dificultades con intervencións de animais”.

Otra de las iniciativas que se ofrece estos días a su favor es la clase de tai chi con Ben Ga Axuda, este sábado en Os Pasales de Dena y en colaboración con las asociaciones Santa Lucía, Nuestra Señora del Carmen y Mulleres Rurais a Telleira.