Cambados celebra el Mes das Bibliotecas con casi veinte actividades en las parroquias y el centro

La Concellería de Cultura ha preparado casi una veintena de actividades para conmemorar el Día de las Bibliotecas, que se celebra el día 24. Magia, cuentacuentos, teatro... Son algunas de las temáticas y se podrán disfrutar tanto en la Luis Rei como en las cuatro agencias de lectura de las parroquias. No faltarán las presentaciones de libros y la primera sesión de la iniciativa “Encontro co autor”, que será habitual durante todo 2024, aunque sin sustituir a la Feira do Libro, que el concejal Liso González quiere recuperar en cuanto sea posible.



Habrá dos actividades por cada casa de cultura y otras tantas en el centro urbano, además de una en el auditorio: la puesta en escena de la obra “Falemos como galegas”, un espectáculo humorístico interactivo de Migallas Teatro donde se abordan cuestiones relativas a la lengua gallega. Y es que su objetivo es “animar aos mozos e aos maiores á lectura e a empregar os centros municipais, que non se vexan só como un contenedor de libros, pero tamén fomentar o emprego do galego”, detalló el edil. Esta sesión será para el público en general, invitando a los diferentes colectivos sociales y culturales, y habrá otras para los institutos Cabanillas y Asorey y el colegio Salesianos.



Además, Xoán Colazo presentará “Cento doce viaxes na miña terra” y habrá una conversación para dar a conocer la última biografía de Plácido Castro, con la participación de sus creadores, Xulio Ríos y Susi Castro, de la Fundación que lleva su nombre, y el escritor Antón Mascato.



El primer “Encontro co autor” lo protagonizará el cambadés Jacobo Domínguez con su libro sobre la historia de la capital del albariño.



González, del grupo del BNG del cuatripartito y que asume Cultura y Patrimonio en este mandato, quiere darle un “xiro” al departamento con “actividades por todo o concello e para todas as idades e coordinadas cos colectivos, aínda que máis adiante gustaríame que se realizaran en conxunto”, explicó.