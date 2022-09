Cambados despide el aniversario del Muíño con una webserie y un foro y quiere restaurar el interior

El Concello de Cambados busca fondos para realizar una nueva restauración interior del Muíño da Seca, pues considera que la reforma realizada con la musealización de 2002 “non foi moi acertada”, y además el paso del tiempo ha provocado deterioros y quiere incluso que la máquina vuelva a funcionar. De hecho, intentará financiarla con la próxima convocatoria de ayudas al patrimonio de la Diputación.





Así lo anunciaron ayer los concejales de Turismo y Patrimonio, Mila Martínez y Xurxo Charlín, durante la presentación de los últimos actos del programa conmemorativo de su 400 aniversario, que tendrán lugar el sábado 24 Se trata del seminario “Realidade histórica do Muíño”, la webserie “Cóntallo a Cambados” y la última visita guiada para conocer la gran riqueza paisajística y de la flora y fauna del estanque, que incluye avistamientos de aves y saldrá a las 17 horas de las inmediaciones. Estará dirigido por el experto Manolo Domínguez.





En cuanto al resto de actividades, a partir de las 11 horas, en la Casa da Calzada, intervendrán los historiadores locales Sindo Mosteiro y Maribel Iglesias, así como José Leal Bóveda, que participó en la musealización, con unas exposiciones individuales y posteriormente la apertura de una mesa redonda.





Según Martínez, “permitirá achegarnos a orixe e á importancia histórica, económica e medioambiental e extraer unhas conclusións para futuras liñas de actuación” en la zona y además resulta “importante para investigar sobre el e poder datalo correctamente”, añadió Charlín, haciendo referencia a una mapa de 1794 que ha abierto dudas sobre si tiene 400 años o menos.





Un total de 13 capítulos





Posteriormente, O Faiado da Memoria de Vilagarcía estrenará el primero de los 13 capítulos que componen la webserie encargada por Turismo y que están protagonizados por marineros, “peixeiras”, armadores, etc. hablando de “anaquiños da vida da xente do mar” de Cambados, explicó la edila. Toda la serie podrá visualizarse posteriormente en las redes sociales municipales y en la plataforma Youtube.





Todas son de entrada gratuita y abiertas al público en general y Martínez espera que tengan tanto éxito como asegura tuvieron las anteriores del programa que, recordó, tiene por objetivo “primordial poñer de relevo este BIC que ás veces queda relegado a un segundo plano por outros como as ruínas ou Fefiñáns, pero tamén ao estanque. Este era o ano de darlle ese impulso, moi importante tamén de cara a que non se cometan actos vandálicos contra el como a rotura de tellas, luminaras ou as pintadas”.

Luminarias antivandalismo





A este respecto, el edil de Patrimonio recordó que hace unos días encargaron a Esteo la limpieza de las pintadas por 9.000 euros y avanzó que quieren instalar una iluminación anclada al suelo con el obradoiro de emprego. Pero además, junto a Martínez anunció que buscan dinero en otras administraciones para realizar una restauración interior que “sexa máis respectuosa co orixinal porque a musealización non foi moi acertada e ademais hai moita humidade e precisa una actuación. Tamén gustaríanos que a maquinaria volvera a funcionar, pero trátase dunha obra costosa”. Asimismo recordó que en 2017 se restauró el tejado y se le dotó de su propio sistema de electricidad.