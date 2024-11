Cambados enfoca sus actos del 25-N en la educación sexual y el buen trato en las relaciones

La Concellería de Igualdade de Cambados volverá a extender los actos por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres durante todo el mes. De hecho, ya ha dado inicio a unos talleres sobre educación sexual y menstrual tras detectar carencias gracias a una encuesta realizada entre estudiantes. No faltará la lectura del manifiesto y también habrá teatro con la puesta en escena de la obra “Lavandeiras”.



La concejala Mar Pérez detalló que las acciones de su departamento se sustentan en dos pilares: “o activismo e a reivindicación para promover a igualdade e combater as violencias machistas”. Y para conseguirlo, considera importante conocer “as orixes e causas destas condutas”. Por este motivo realizó esa encuesta entre 135 estudiantes de tercero y cuarto de ESO de los institutos Francisco Asorey y Ramón Cabanillas.



Así, se obtuvieron resultados como que el 30% de los participantes percibe el riesgo de las TIC a la hora de acceder a vídeos de contenido violento y autodestructivo; un 42% señaló que los medios de comunicación, las redes, sus familias, amigos, etc. Le influían en poca medida sobre este tipo de problemas sociales. También que casi un 60% parece no interiorizar los mensajes lanzados en las actividades de promoción de la igualdad y el rechazo a la violencia de género a los que asisten en las aulas, y que un 45% señaló que a penas se hacen relacionadas con la educación sexual.



En conclusión, Pérez considera que los esfuerzos realizados por las comunidades educativas no les llegan por “falta de interese dos adolescentes ou porque non son suficientes, entón queremos complementar o traballo que fan os institutos”, al margen de que considera que la educación sexual es una “asignatura pendente e debería aparecer reflectida como unha máis no currículum”.



Por todo ello están ofreciendo talleres de este tipo y también sobre la menstruación, pues “aínda segue sendo un tabú e incluso hai moito descoñecemento en determinados aspectos entre as mozas e falta de compresión do que supón entre os mozos”. También empezaron ayer un ciclo de sesiones sobre el buen trato, en las que se abordan las relaciones sanas en todos los aspectos y que culminará con un escape room para el alumnado. Está basado en el libro “Ocho señales” presentado hace unos meses en Cambados y, a modo de juego, les enseñará a identificar indicios de violencia.

Manifiesto y reparto de bolsas de Rosalía

Otra actividad destacada será la lectura del manifiesto por el 25-N, que tendrá lugar el día 23 en la Praza do Concello con la presencia de los clubs deportivos, asociaciones de Mulleres Rurais, autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, municipales, etc. También habrá un punto morado y se repartirán mil unidades de una bolsa de tela con poemas de Rosalía de Castro, pues quiere promulgar el conocimiento de su obra y de su perfil como “referente feminista”.



En cuanto a la función de “Lavandeiras”, de Vero Rinlo y Carlos Quintá, se ofrecerá el día 30, a las 20 horas en el Auditorio. Y quedan más citas como la colaboración con la gala de la asociación Esmar non á violencia y las del CIM de la Mancomunidade do Salnés al que pertenece Cambados.