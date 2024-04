Cambados estrena la Ciudad Española del Vino y mira al futuro: volverán el Enobús y el Albariño de Cuxhaven

Cambados inauguró ayer su año como poseedora del primer título Ciudad Española del Vino que concede Acevin. Lo hizo con una gala que conjugó entretenimiento, la presentación de las actividades centrales y el avance de parte de sus planes de futuro –a desarrollar a partir del próximo año– para seguir creciendo como destino enoturístico y que son el regreso del Enobús, la segunda edición de la Festa do Albariño en Cuxhaven (Alemania) y ser la sede del Campeonato de España de Cata por Equipos.



Así lo indicó el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, durante su intervención en el auditorio, ante las autoridades invitadas de la Xunta, Diputación, Acevin, la Denominación de Origen Rías Baixas, etc. El acto se abrió con el estreno del spot promocional con el que dirá al mundo que es la Ciudad Española del Vino y en el que hace gala del “orgullo cambadés” a través de la historia de una joven que regresa a su tierra y alaba sus cualidades diferenciadoras. Luego Eva Soto, Guimatur y el gerente de la Mancomunidade do Salnés, José Ramón García Guinarte, hablaron de actividades que habrá durante el año, como el desfile de moda de vestidos de papel, el turismo marinero y las experiencias gastronómicas, etc.

Un programa con más eventos que se detallarán más adelante y que girarán en torno a “tres conceptos: Cambados é mar, é Camiño de Santiago e é cultura, patrimonio e arte”, explicó Abal. Con todo, el edil hizo hincapié en la fiesta del Albariño de Vitoria porque quieren que “os galegos na diáspora tamén sexan partícipes” del éxito logrado por el sector del vino gallego; de la denominación pontevedresa e “do resto das galegas, dos máis de 5.000 viticultores de Rías Baixas e das adegas que levan décadas traballando para mellorar a calidade do viño e na súa promoción para facer que hoxe Cambados e Galicia sexan un destino enoturístico de referencia”, añadió.



El concejal también indicó que uno de los objetivos estratégicos de la promoción de Cambados es fomentar la desestacionalización mediante sus recursos relacionados con el vino y, por ello, ya tiene en mente mejorar la publicidad de la exaltación de espumosos “Essspop!”, que tiene lugar en diciembre, durante la Festa do Albariño, aprovechando que “pasan pola vila 200.000 persoas”. También trabajan para el Albariño de Cuxhaven –en 2025 o 2026–, así como en el regreso del Enobús para el año que viene y que dejó de funcionar en 2019.