Cambados llevará al Pleno un plan financiero que contempla una subida del IBI

El cuatripartito de Cambados llevará al Pleno del jueves la aprobación de un plan económico financiero de cara a mantener la estabilidad presupuestaria. En otras palabras, para mantener la equidad entre ingresos y gastos. Cabe recordar que el Concello liquidó el ejercicio de 2024 con un déficit económico de 629.000 euros e incumpliendo la regla de gasto, lo que obliga al ejecutivo a presentar este plan de ajuste, en el que se contempla una reducción del 5% en gastos de libre disposición y una actualización del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).



El alcalde, Samuel Lago, achaca la situación del último ejercicio al incremento de gastos sostenidos en los últimos años en cuestiones como la electricidad, el personal o el tratamiento de residuos, unido a cuestiones que no son de su competencia, como el caso del Servizo de Axuda no Fogar —cuyo precio crecerá aún más con la nueva licitación—, el canon de Sogama y de depuración o la Escola Infantil. Unos gastos que se disparan y una recaudación estancada, con los impuestos congelados, por lo que se contempla una actualización del IBI, cuyo tipo impositivo “é o máis baixo de Galicia nos municipios do noso rango de poboación”. En esta línea, recuerda que Cambados es el concello por rango de población con menor presión fiscal de Galicia, con 330,64 euros por habitante, mientras que la media de municipios de similar tamaño se sitúan en 393,33 euros.



Competencias impropias

En cualquier caso, el objetivo del Concello sigue siendo reducir los gastos impropios y que la Xunta asuma sus competencias, explica Lago, como en el caso del centro de salud. Una de las metas es la cobertura del 100% del SAF, una reclamación que comparten la mayoría de pequeños concellos, ahogados en los últimos años por los gastos corrientes y que, de conseguirse, “non teríamos que subir os impostos, recalca Lago.



El regidor ya señaló en abril la intención de establecer una batería de medidas encaminadas a la reducción de gastos (como puede ser en la Festa do Albariño) e incrementar los ingresos con posibles actualizaciones de tasas como se contempla en este plan económico financiero de necesaria redacción al incumplir la estabilidad presupuestaria en las cuentas de 2024. El objetivo es establecer medidas que garanticen el equilibrio en los ejercicios siguientes y que ponga un límite a los gastos y vías para aumentar los ingresos a las arcas municipales.



Ordenanza de subvenciones

Por otro lado, el ejecutivo tratará también de aprobar de forma inicial la ordenanza general de subvenciones; una moción del PSOE sobre el centro de salud o sendas propuestas del Partido Popular sobre el financiamiento estatal del sistema de atención a la dependencia de Galicia o el desarrollo de áreas urbanizables en el casco urbano de Cambados.