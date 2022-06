Cambados pedirá una ayuda de la Diputación para volver a abrir las entrañas de San Sadurniño

El Concello de Cambados está dando durante este mandato un gran impulso a la recuperación y puesta en valor del patrimonio más antiguo de la localidad con, entre otras cosas, actividades de divulgación en forma de rutas, unas jornadas específicas con conferencias, la instalación de paneles informativos e incluso intervenciones activas como la recuperación de los marcos de los antiguos señoríos y, sobre todo, la primera excavación oficial del islote de San Sadurniño.



Cabe recordar que aparecieron restos de estructuras altamente sospechosas de pertenecer a la capilla románica y a una especie de horno de tipología castrexa, en buen estado de conservación, que respaldarían la tesis de la ocupación de la isla desde tiempos ancestrales hasta la Edad Moderna. No fue posible certificarlo al cien por cien porque fueron unos sondeos de pequeña superficie –sobre unos 26 metros cuadrados– y serían necesarios análisis más en profundidad de algunas muestras. Pero la potencialidad del yacimiento quedo constatada debido a la gran cantidad de material rescatado e incluso se han abierto nuevas incógnitas. En total, se desenterraron 376 materiales de interés. La práctica totalidad eran fragmentos de cerámica, aunque también destacan dos monedas antiguas: una de Juan I (siglo XIV) y otra de un gobernante anterior.





Así las cosas, el concejal de Patrimonio, Xurxo Charlín, se ha propuesto buscar financiación externa para seguir investigando y conocer más sobre la historia de la localidad; para seguir hasta donde no pudo el bolsillo municipal, pues los trabajos fueron sufragados por el Concello. De hecho, está a la espera de la convocatoria de un programa que pondrá en marcha la Diputación de Pontevedra para los ayuntamientos en el marco de un convenio más amplio recientemente firmado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), valorado en 400.650 euros, con vigencia hasta 2024 y para la puesta en valor del patrimonio arqueológico de la provincia.









Restos en la finca del Cuartel







No solo la acción de San Sadurniño ha arrojado datos curiosos. Las últimas obras ejecutadas por el Ayuntamiento han sacado a la luz cosas interesantes como restos de cerámica y un ánfora romana en San Gregorio o los de una vivienda olvidada por las fuentes orales y escritas en Rúa Nova. También en la parcela del cuartel de la Guardia Civil, donde se construirá el nuevo, el Estado halló una “posible moneda” y restos de cerámica indeterminada, de la época moderna y de Aveiro, posiblemente de siglos pasados, aunque sin la suficiente entidad como para ir más allá.





No solo interesa el patrimonio más antiguo. Hace unos meses, el departamento de Charlín instaló unos paneles en O Pombal para informar de los restos de antiguos viveros que quedan al descubierto con las mareas bajas, ahí y en Fefiñáns. El Arquivo de Galicia tiene documentadas estas estructuras de las que poco se sabe, más que eran denominados como los “viveiros do Francés” y en los que se cultivaban bivalvos como ostras o almejas. “Tivo o seu período de esplendor durante os anos vinte do pasado século para ser abandonado nos anos setenta e cuxos restos das parcelas, a piques de desaparecer, aparecen recollidos no apartado de “mundo do mar” do inventario do patrimonio etnográfico de Galicia”, señalan las mismas fuentes. Su existencia también quedó documentadaen aquel inolvidable trabajo realizado por Adela Leiro en el Colegio de Castrelo.