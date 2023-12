Cambados promociona los Rías Baixas y su título de Ciudad del Vino en la feria vasca Ardoaraba

Cambados volverá a estar presente en la feria gastronómica Ardoaraba que se celebra entre hoy y el sábado en Vitoria-Gasteiz. El concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, viajará hasta allí para aprovechar para promocionar que la localidad será la primera Ciudad Española del Vino de 2024, estrenando así el distintivo creado por la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), sin olvidar la promoción de los albariños con DO Rías Baixas y que estarán presentes a través de las 16 bodegas –con diferentes marcas– que asistirán.

Abal Varela indicó que Cambados tendrá su propio stand y destacó que es un “evento importante” que reúne a ‘influencers’, prescriptores, profesionales del sector, etc. Y lo considera idóneo para “promocionarnos como destino enoturístico, aproveitando que no 2024 imos ser a capital do viño de España, así como aos viños con denominación”.

El programa de Ardoaraba conjuga diferentes actividades relacionadas con la gastronomía, así como zonas de degustación en una instalación de grandes carpas. Cada año recibe a cientos de visitantes. Pero Abal Varela también destacó otras bondades de haber acudido durante años a la cita, como la relación con la asociación de gallegos migrados, “pues son mois bos embaixadores”, indicó. También el hecho de que el País Vasco está entre las primeras comunidades emisoras de turistas que visitan la capital del albariño. l