Cambados reedita la campaña de bonos 3x2 por el Día do Pai y le añade conciertos e hinchables

El Concello y la asociación de comerciantes Cambados Zona Centro reeditan la campaña de bonos 3x2 para celebrar el Día do Pai. Se prolongará entre el próximo lunes y el 15 de abril y se prevé un movimiento económico de 18.000 euros gracias a una aportación municipal de 6.000. Además, como complemento habrá actuaciones e hinchables para los niños.



La iniciativa funciona como en anteriores ediciones: los bonos tienen un coste de 20 euros, pero su valor es de 30 porque el Concello cubre la diferencia. Los puntos de venta estará situados en la sede de la asociación, en Rúa Nova, y en la asesoría Juan Rey.



Para ponerla en marcha se ha firmado un convenio entre ambas entidades, pero está abierta a los negocios que no son miembros de Zona Centro. Los interesados deben cubrir un formulario de solicitud y presentarlo en la sede electrónica del Ayuntamiento. El plazo expira esta semana.



El concejal de Economía, Xurxo Charlín, animó a participar y explicó que con la campaña quieren “incentivar as compras no comercio local nesta época, tras as rebaixas de inverno e previo á chegada do verán porque precisa desde tipo de incentivos por parte da administración local”.



El Concello aporta 6.000 euros para la puesta en circulación de 600 bonos que, de venderse en su totalidad, generarían un movimiento económico de 18.000 euros.

Fechas

En cuanto a las actividades complementarias, Charlín, el concejal de Comercio, Fernando Patricio, y responsables de Zona Centro explicaron que habrá dos sesiones vermú: una el sábado 18, a las 13 horas, en la Praza Asorey, coincidiendo con el Día do Pai, y otra el 15 de abril, cuanto termina la campaña y es la fecha límite par consumir los bonos. La última estará protagonizada por el artista Dani Barreiro y será en la plaza Alfredo Brañas.



A mayores, todos los viernes habrá una sesión de hinchables y alguna atracción a partir de las 18 horas y en diferentes emplazamientos. El día 17 de marzo se ofrecerá en la Praza Cabanillas, el 24 en la de Asorey, el 31 en la Alameda de San Tomé y el 5 de abril en la Praza do Concello.