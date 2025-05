Cambados y el sector impulsan analíticas para descartar el origen agrario de la contaminación por nitratos

La Consellería de Medio Rural deberá abordar este mes de mayo, bajo amenaza de sanción para adaptarse a la normativa europea, la declaración de las zonas vulnerables a contaminación por nitratos, entre las que figuran los concellos de Cambados, Vilanova, Ribadumia y Meis, tras arrojar valores superiores a los permitidos en aguas superficiales y subterráneas. Un dato que, sin embargo, no encuentran explicación desde el Concello de Cambados y el sector vitivinícola, que han impulsado analíticas propias para descartar que esos puntos contaminantes tengan origen agrario.



En este sentido, el alcalde cambadés, Samuel Lago, sostiene que es “moi raro” que estos índices negativos “procedan do cultivo agrícola”, debido al escaso uso en la comarca de abono químico o orgánico, que libera el nitrógeno. Una situación que contrasta, por ejemplo, con la comarca de O Deza, “cunha gran carga gandeira e que, sin embargo, non está dentro das zonas vulnerables”. En cuanto a la utilización de productos fito­sanitarios, que la Xunta apuntó en un inicio como posible causa, el regidor niega que pueda ser causante de la situación: “Os produtos fitosanitarios poden dar lugar a outro tipo de contaminación, non o nego, pero non conteñen nitratos, polo que é 100% seguro que non o provocan”.



Por todo ello, Medio Rural se ha comprometido, precisamente, determinar a través de análisis isotópicos que la causa de esa contaminación por nitratos tiene origen agrario y no otros, como puede ser los pozos negros de las viviendas o la mala depuración de las aguas residuales; así como descartar que se trate de una situación sistemática de contaminación o algo simplemente puntual.



A mayores, el Concello también se ha puesto manos a la obra y ha contactado con la empresa concesionaria del servicio del agua, Viaqua, para sondear la posibilidad de realizar también analíticas propias que lleguen al fondo del asunto. Una iniciativa que han seguido otras empresas del sector vitivinícola, como es el caso de Bodegas Martín Códax. De hecho, el regidor se reunió hace unas semanas con representantes de la cooperativa, que trasladó el sentir del sector.



En este sentido, Lago explica que, pese a que las limitaciones “non xerarían un impacto significante no cultivo dos viñedos, porque os abonos son escasos e non afectaría aos produtos fito­sanitarios”, se trata “de un tema de prestixio, de imaxe”, que afecta al sector; pero también de “saúde pública, porque é necesario saber de onde provén realmente esa contaminación, se é que a hai, para actuar no fondo do problema”, incide Lago. En caso contrario, “igual actuamos no cultivo agrario e a situación segue igual porque non é a responsable”, recalca el primer edil.



Mapa de zonas

Cabe recordar que las zonas propuestas como vulnerables a contaminación por nitratos procede de los datos publicados por el Ministerio de Transición Ecológica en 2022, con un mapa de masas de aguas contaminadas por nitratos, entre los que figuraban hasta cincuenta puntos con índices desfavorables y doce zonas, de las que finalmente la Xunta propuso solamente siete, excluyendo a cinco en las que se considera que la contaminación de aguas no tiene un origen agroganadero.



Así, se acordó con el Ministerio determinar un estudio de precisiones agropecuarias sobre la caracterización de los orígenes de contaminación mediante análisis isotópicas, para cerciorarse del origen agrícola de las zonas finalmente propuestas.